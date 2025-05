NieR Automata: Nachfolger des Japano-Klassikers könnte bevorstehen

Es könnte endlich ein Nachfolger von NieR Automata in den Startlöchern stehen – zumindest scheinen das Aussagen der Entwickler anzudeuten. 2017 wurde das philosophisch angehauchte Action-RPG rund um melancholische Androiden und Roboterkriege ein riesiger Überraschungshit. War der erste Ableger NieR Gestalt noch ein absolutes Nischenspiel, verkaufte sich das Sequel Automata millionenfach und gewann etliche Fans durch sein ungewöhnliches Storytelling.

Danach wurde es ruhiger um NieR, auf einen direkten Nachfolger warten Fans seit inzwischen acht Jahren. Immerhin: Zwischendurch wurde der erste Ableger unter dem sperrigen Titel NieR Replicant ver.1.22474487139… neu aufgelegt. Danach gab es für Smartphones das Spin-off NieR Re[in]carnation, das aber 2024 offline genommen wurde (via GamingBolt). Zwischendurch bekam Protagonistin 2B unzählige Gastauftritte in Games wie Soul Calibur, Final Fantasy XIV und sogar Rainbow Six.

Wann kommt ein echter Nachfolger zu NieR Automata? Gerüchte über einen neuen Teil gibt es schon seit einiger Zeit. Denn Square Enix und Serien-Erfinder Yoko Taro deuten immer wieder neue Projekte an. Das Kernteam von Automata soll laut neuesten Aussagen tüchtig am Arbeiten sein. Ob es sich um ein neues NieR handelt, wurde aber nicht verraten.

NieR series Producer Yosuke Saito confirmed that Yoko Taro, Keiichi Okabe and Takahisa Taura (NieR: Automata core members) are working together on an unannounced project that might or might not be NieR!

