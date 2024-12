Nier: Automata erreicht neun Verkaufsmeilenstein

Square Enix hat kürzlich verkündet, dass sich Nier: Automata weltweit mehr als neun Millionen Mal verkauft hat. Das 2017 veröffentlichte Spiel wurde sowohl von Kritikern als auch Spielern für seine einzigartige Welt, fesselnden Charaktere und den atmosphärischen Soundtrack gelobt. Als Nachfolger des 2010 erschienenen Nier und Ableger der Drakengard-Reihe wurde der Titel direkt nach seiner Veröffentlichung 2017 hochgelobt und in den ersten zwei Monaten mehr als 1,5 Millionen Mal verkauft. Das Action-Rollenspiel erhielt zahlreiche Auszeichnungen, insbesondere für den Soundtrack und das Spieldesign. Jahre später hat das Spiel immer noch einen großen Einfluss auf die Spielewelt. Laut dem Publisher setzt sich der positive Verkaufstrend fort, und Nier: Automata wurde weltweit mehr als neun Millionen Mal verkauft, wobei sowohl physische als auch digitale Verkäufe berücksichtigt wurden.

Im Februar 2024 wurden acht Millionen Verkäufe erreicht, was bedeutet, dass in den letzten zehn Monaten eine Million Exemplare verkauft wurden. Das anhaltende Interesse am Spiel zeigt sich auch durch die Premiere einer Anime-Serie zu Nier: Automata im Januar 2023 und eine ungewöhnliche Dinner-Show in Tokio am 29. Dezember, die vom Spiel inspiriert war. In letzter Zeit spekulieren Fans über die Zukunft der Reihe, besonders nachdem Director Yoko Taro und sein Team ein neues Projekt für Mai 2024 angekündigt haben. Anfang Dezember wurde jedoch bekannt, dass einige hochrangige Entwickler PlatinumGames verlassen haben, was Besorgnis über die Zukunft künftiger Titel auslöste. Aufgrund der anhaltenden Beliebtheit von Nier: Automata und der Präsenz seiner Charaktere in anderen Spielen scheint die Möglichkeit eines dritten Spiels der Serie trotz fehlender konkreter Ankündigungen weiterhin realistisch.

Nier: Automataist ein Erfolg für Square Enix

Nach der Veröffentlichung von Stellar Blade im April 2024 erklärte Yoko Taro gegenüber IGN Japan, dass dieses Spiel besser sei als Nier: Automata und lobte die Grafik und den Charme des Titels. Der Director von Stellar Blade, Kim Hyung Tae, wies die Komplimente zurück und meinte, sein Spiel könne „nicht mithalten“. Obwohl ein neuer Titel in Betracht gezogen werden könnte, zeigt Yoko Taros umfangreiches Werk und seine jüngste Voice of Cards-Trilogie, dass er stets neue Wege geht und innovative Dinge ausprobiert.

