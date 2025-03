Ex-Playstation-Chef: NieR Automata hat Japans Branche gerettet

NieR Automata soll die japanische Videospielindustrie gerettet haben? Diese Meinung hat zumindest Shuhei Yoshida, der ehemalige Chef der Playstation Studios von 2008 bis 2019. Kürzlich ging Yoshida in Rente und verrät seitdem pikante Details und Meinungen in Interviews. Gegenüber einem japanischen Medium hat er nun über die Entwicklung von Videospielen im eigenen Land gesprochen (via AV Watch).

Heute schwer vorstellbar, aber Japan konnte ursprünglich mit den ersten Games auf PS3 und Xbox 360 nicht mithalten. Publisher wie Capcom versuchten daher immer mehr, ihre eigenen Spiele auf ein vermeintlich westliches Publikum abzustimmen. “Als die Spiele realistischer wurden und Werke im Hollywood-Stil auftauchten, gab es während der PS3-Ära eine Zeit, in der japanische Entwickler dachten, wir müssen etwas machen, das im Ausland gut ankommt”, so Yoshida.

Das habe erst das JRPG Nier Automata von Square Enix verändert, das 2017 millionenfach über die Ladentheken ging. Bei Fans kam es vor allem wegen seiner ungewöhnlichen Story und Aufmachung gut an. Für Yoshida ein entscheidender Impuls, sich auf die eigenen Stärken zu konzentrieren. “Ich glaube, es war der Titel NieR, der mir klar machte: lasst uns etwas Japanisches machen.” Wie es der Zufall so will, waren im selben Jahr auch Titel wie Persona 5, Nioh oder Yakuza 0 Überraschungserfolge der jeweiligen Publisher – und versteckten dabei ihren japanischen Ursprung nicht.

Antwort vom Erfinder von NieR

Auf X hat sich dazu inzwischen der Erfinder von NieR, Yoko Taro, geäußert und gibt das Lob an seinen Producer weiter. “Ich fühle mich geehrt, dass Automata so hoch bewertet wird, aber es war Produzent Saito, der den Auftrag gab, es für den japanischen Markt zu machen, ohne sich um Kritiken im Ausland zu sorgen.”

Wie steht es eigentlich um NieR? Trotz des Riesenerfolgs von NieR Automata lässt ein Sequel auf sich warten. Zwischendurch gab es ein Spin-off für Smartphones und ein Remaster des Vorgängers NieR Replicant. Allerdings könnten wir bald mehr zum neuen Projekt von Taro erfahren, wie Square Enix andeutete. Immerhin feiert das Franchise 2025 seinen 15. Geburtstag (via Gamerant).