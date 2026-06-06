Paramount steigt ins Gaming ein – und wählt dafür die dunkelste Ninja-Turtles-Geschichte

Klaus Kainz Ein freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Paramount macht es Warner Bros. Games nach und steigt offiziell in den Gaming-Markt ein. Unter dem Banner „Paramount Games Studio“ will der Filmgigant künftig Videospiele selbst veröffentlichen, nachdem die Marken zuletzt an externe Entwickler ausgelagert wurden. Zu den bekanntesten Marken des Studios zählen beispielsweise Star Trek, Avatar: The Last Airbender und SpongeBob Schwammkopf. Neben dem Vertrieb bereits veröffentlichter Spiele mit Paramount-Lizenz sollen nun eigenständige Produktionen kommen. Den Anfang sollen dabei die Teenage Mutant Ninja Turtles machen.

„Wir werden Spiele intern selbst entwickeln“, erklärt der für das Paramount Games Studio zuständige Shawn Kittelsen (via Polygon). „Wir werden Partner für die gemeinsame Entwicklung suchen, die Spiele entwickeln, die wir finanzieren und veröffentlichen und über die wir die Kontrolle behalten.“ Für das düstere Comic-Spiel „Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin“ holte sich Paramount nun Platinum Games an Bord.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

In der Vergangenheit waren die Actionspiel-Veteranen aus Japan für Klassiker wie Bayonetta, Nier: Automata oder Vanquish verantwortlich. Zuletzt verließen zwar einige Kernmitglieder die Firma (via IGN). Allerdings veröffentlichte das Studio im Vorjahr zusammen mit Xbox Game Studios das von den Kritikern durchaus gelobte Ninja Gaiden 4. Vor genau zehn Jahren erschien ironischerweise bereits ein Turtles-Lizenzspiel von Platinum Games. Allerdings war „Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants in Manhattan“ damals ein Flop bei Kritikern und machte keine großen Wellen.

Werbung

Darum geht es bei Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin

Die Versoftung von „The Last Ronin“ basiert allerdings auf keinem der bekannten Cartoons oder Filme mit den ikonischen Kröten. Bei der gleichnamigen Vorlage handelt es sich stattdessen um einen beliebten Comic, in dem drei der Teenage Mutant Ninja Turtles ausgelöscht wurden, während der letzte im Bunde gegen ein bösartiges Regime kämpft. Um welchen der vier Turtles es sich handelt, bleibt zu Beginn der Story noch ein Geheimnis. Bei Fans ist die Story vor allem wegen ihres düsteren Tons beliebt, der im ersten Teaser ebenfalls angedeutet wurde.

Hast du einen Fehler entdeckt oder weitere Infos zu diesem Artikel? Dann schick uns gerne dein Feedback !