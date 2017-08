Ni No Kuni 2 bekommt einen Season-Pass spendiert

Bandai Namco hat angekündigt, dass Ni No Kuni 2 einen Season-Pass haben wird.

Es gibt auch zwei Sonderausgaben des Spiels, die Prince’s Edition und die King’s Edition, und beide Versionen werden den Season-Pass beinhalten, obwohl der Pass auch eigenständig für die Standard-Version erhältlich sein wird.

Announcing the #NinoKuni2 Prince’s Edition! Along with the game, it features an Exclusive Steelbook Case, making-of Bluray and Season Pass! pic.twitter.com/uZp9x414rJ

— Bandai Namco UK (@BandaiNamcoUK) 8. August 2017