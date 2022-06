Neues Deus Ex: Synchronsprecher hat schlechte Nachrichten für Fans

Mit der Übernahme einiger Studios und Spielemarken von Square Enix sicherte sich die Embracer Group unter anderem die Rechte an Deus Ex. Seitdem ging das Gerücht um, dass ein neues Spiel der Stealth-Reihe bereits in Arbeit sein könnte, schließlich seien mehrere Projekte beim verantwortlichen Studio Eidos Montréal in Entwicklung. Die Embracer Group möchte außerdem auf Remakes, Remaster und Spin-offs setzen. Die Deus-Ex-Marke scheint unter einem günstigen Stern zu stehen. Oder etwa doch nicht?

Jetzt meldet sich Elias Toufexis zu Wort, aber mit keinen guten Nachrichten für Fans des Stealth-Abenteuers. Toufexis hat der Hauptfigur Adam Jensen in Deus Ex: Human Revolution sowie Mankind Divided seine Stimme geliehen, von einem neuen Teil weiß er aber noch nichts. Auf Twitter erklärt er, dass er an verschiedenen Projekten derzeit arbeite, davon sei aber keines Deus Ex.

I tweet about anything in gaming and then articles come out saying I’ve confirmed Deus Ex. Guys, I’ve done something like 30 games since Deus Ex. I’m on a couple right now that are even bigger than Deus Ex.

Don’t worry, I will let you know when I know anything. pic.twitter.com/hLC36nWp4t

— Elias Toufexis (@EliasToufexis) June 2, 2022