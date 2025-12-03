Deus Ex: Neues Hauptspiel laut Leak heimlich eingestellt – schlechte Zukunftsaussichten für die Kultreihe

Adnan SiddiqiMitgründer von DailyGame, Comics- und Movie-Nerd, Retro-Liebhaber, Gitarrenspieler und Sammler von Mega Drive Games. Leidenschaftlicher Gamer seit den 90ern, immer auf der Suche nach spannenden Geschichten hinter Spielen und Filmen. Schreibt über Klassiker ebenso wie über aktuelle Trends und liebt es, Hintergründe aus der Gaming- und Entertainment-Welt verständlich aufzubereiten. Begeistert sich für kultige Soundtracks, japanische Rollenspiele und alles, was einen Hauch Nostalgie versprüht.

Deus Ex galt lange als eine der wichtigsten Cyberpunk-Reihen der Spielgeschichte, doch ein echtes Comeback scheint weiter entfernt denn je. Wie neue Leaks zeigen, befand sich bei Eidos Montreal offenbar tatsächlich ein weiteres Hauptspiel in Entwicklung. Doch dieses Projekt wurde laut den nun aufgetauchten Entwicklerunterlagen heimlich eingestellt.

Der Leak stammt von Lebensläufen eines ehemaligen Lead Game Designers und des Design Directors, die auf Reddit entdeckt wurden. In diesen Dokumenten findet sich der Hinweis auf ein „Old protagonist in a Sci-Fi Stealth Adventure Game„, was Fans sofort mit Deus Ex in Verbindung brachten. Die betroffenen Entwickler gehörten zu einer Entlassungswelle bei Eidos Montreal und weitere Kürzungen stehen Berichten zufolge bevor.

Werbung

Noch ein Deus-Ex-Projekt gestrichen (und die Gründe sind nicht neu)

Dass erneut ein Deus-Ex-Spiel eingestellt wurde, wirkt tragisch, aber nicht überraschend. Seit der Übernahme durch die Embracer Group 2022 kämpft das Studio mit Umstrukturierungen, Budgetkürzungen und der internen Einschätzung, die Marke sei „zu Nische“, um das finanzielle Risiko eines großen AAA-Projekts zu rechtfertigen.

Bereits frühere Versuche, ein Sequel zu Deus Ex: Mankind Divided zu starten, scheiterten an fehlenden Freigaben oder unklaren strategischen Vorgaben. Die nun geleakten Dokumente bestätigen: Ein weiteres neues Deus-Ex-Spiel existierte und wurde ebenfalls aufgegeben.

Einzig das bereits angekündigte Deus Ex: Remastered für 2026 bleibt als Lebenszeichen der Reihe übrig.

Werbung

Eidos Montreal in Schwierigkeiten und die Community verliert die Hoffnung

Laut dem verifizierten Reddit-User MikeStrawMedia befindet sich Eidos-Montreal in einer „kritischen Phase“. Interne Probleme und weitere drohende Entlassungen sollen die Zukunft des Studios zusätzlich belasten. Unter diesen Bedingungen erscheint es unwahrscheinlich, dass ein Publisher ein ambitioniertes, story-lastiges Deus-Ex-Projekt finanzieren würde.

Viele Fans befürchten daher, dass nie wieder ein neues Hauptspiel erscheinen wird, zumindest nicht in den kommenden Jahren. Man müsse sich bewusst sein, dass die Remaster-Version vermutlich das einzige Deus-Ex-Produkt bleibt, das in absehbarer Zeit veröffentlicht wird.

Solange sich die Situation bei Eidos Montreal nicht grundlegend ändert, scheint ein modernes Deus Ex außerhalb von Remasters und Neuauflagen nicht mehr realistisch zu sein.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!