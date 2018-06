The Pokémon Company International und Nintendo haben heute neue Details zu den vor Kurzem angekündigten Videospielen Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! enthüllt, darunter Informationen über das Mysteriöse Pokémon Mew, die Kompatibilität mit Pokémon GO und noch vieles mehr.

Die von GAME FREAK entwickelten Spiele richten sich an Spieler, die zum ersten Mal in die Welt der Pokémon-Videospiele eintauchen, und bieten gleichzeitig langjährigen Fans eine neue Art, Pokémon zu spielen. Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! erscheinen in Europa am 16. November 2018 exklusiv für Nintendo Switch.

Die digitale Präsentation von Nintendo auf der E3 2018 beinhaltete zusätzliche Informationen über das extrem seltene Mysteriöse Pokémon Mew, das in Spielen der Pokémon-Hauptreihe nicht im normalen Spielverlauf angetroffen werden kann. Für Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! wird Mew im Pokéball Plus erhältlich sein und Spieler werden es auf ihre Ausgabe der neuen Spiele übertragen können. Jeder Pokéball Plus wird ein Mew enthalten, egal ob er separat oder als Zubehör in besonderen Bundles erworben wird. Ein in Pokémon GO gefangenes Mew kann nicht auf Pokémon: Let’s Go, Pikachu! oder Pokémon: Let’s Go, Evoli! übertragen werden.

Weitere Einzelheiten zu den Spielen wurden in der Präsentation von Nintendo Treehouse Live auf der E3 2018 in Los Angeles bekannt gegeben, bei der Spieldirektor Junichi Masuda von GAME FREAK das Spiel näher vorstellte. Es wurden verschiedene Spielelemente gezeigt, wie zum Beispiel der Vertania-Wald, Marmoria City und ein Charakter, der Pokémon-Fans sehr bekannt sein dürfte – Rocko!

Andere Funktionen von Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli!, die heute enthüllt wurden: