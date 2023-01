NetEase Games erwirbt “Xbox-Entwickler” SkyBox Labs

NetEase Games hat das kanadische Spielestudio SkyBox Labs übernommen, die zuvor oft mit den Xbox Game Studios gemeinsam gearbeitet haben.

Auch wenn SkyBox Labs laut offizieller Ankündigung weiterhin unabhängig operieren wird, wurde es von NetEase Games erworben. SkyBox Labs wurde von Shyang Kong, Derek MacNeil und Steven Silvester gegründet, die auch weiterhin eigenständig operieren und mit bestehenden Co-Entwicklungspartnern und neuen Partnern zusammenarbeiten werden.

Woher kennt man SkyBox Labs? Das kanadische Studio hat zuvor gemeinsam mit Xbox Game Studios, Wizards of the Coast und Electronic Arts gemeinsam Videospiele entwickelt. Darunter Halo und Age of Empires. Es veröffentlichte auch die Originaltitel Stela und TASTEE: Lethal Tactics.

SkyBox Labs von NetEase Games übernommen

Die erste Stellungnahme lies nicht lange auf sich warten:

“In den letzten zehn Jahren hatten wir das Vergnügen, an beliebten Spielen wie Halo Infinite, Minecraft und Fallout 76 zu arbeiten”, so Shyang Kong, Mitbegründer von SkyBox Labs, in einer Pressemitteilung.

“Wir setzen uns weiterhin dafür ein, unsere Präsenz in Kanada auszubauen, unsere derzeitigen und zukünftigen Partner zu unterstützen und weitere AAA-Spiele für einige der größten Spielestudios der Welt gemeinsam zu entwickeln. Wir haben ein Team aus talentierten, leidenschaftlichen und kreativen Personen aufgebaut, und durch den Beitritt zu NetEase Games werden wir auch in der Lage sein, unsere Pläne zur Verfolgung neuer kreativer Möglichkeiten zu beschleunigen und Zugang zu erstklassigen Betriebsressourcen und der gesamten Breite und Tiefe zu erhalten der Dienste von NetEase, damit wir in Kanada schneller skalieren können.”

Was sagt NetEase Games zur Übernahme?

Simon Zhu, Präsident von NetEase Games für globale Investitionen und Partnerschaften:

“Wir freuen uns sehr, SkyBox Labs in der NetEase Games-Familie willkommen zu heißen, und setzen uns dafür ein, ein Umfeld zu schaffen, das es ihnen ermöglicht, erfolgreich zu sein und als Spielestudio unabhängig zu operieren. Wir waren beeindruckt von ihrer umfangreichen Erfahrung in der Spieleentwicklung und sind große Bewunderer ihrer früheren Arbeit an einigen der weltweit führenden Franchises. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Mitbegründern von SkyBox Labs und die Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen, um ihnen dabei zu helfen, ihre Präsenz in Kanada auszubauen, während sie weiterhin Top-Entwickler auf der ganzen Welt bei der Entwicklung unvergesslicher Spielerlebnisse für Spieler unterstützen.”

NetEase Games wird das Studio mit Ressourcen und Ausführungskapazitäten unterstützen, damit SkyBox Labs eine schnellere Skalierung erreichen und gleichzeitig die Qualität der Arbeit beibehalten kann, für die man sie kennt.