Need for Speed: Hot Pursuit Remastered erscheint diesen November

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered

Criterion Games und Stellar Entertainment entfachen den Nervenkitzel der Jagd und den Rausch der Flucht in Need for Speed Hot Pursuit Remastered neu. Das Spiel erscheint am 6. November für PlayStation 4, Xbox One sowie PC und am 13. November für Nintendo Switch und besticht durch verbesserte Grafik und plattformübergreifenden asynchronen Multiplayer-Wettbewerb.

Ermöglicht wird das durch das revolutionäre Autolog-Feature, dank dem sich die Spieler nahtlos mit Freunden verbinden, vergleichen und messen können. Das Spiel wird außerdem sämtliche Haupt-DLCs enthalten und den Spielern somit weitere sechs Stunden Spielspaß und mehr als 30 Herausforderungen bescheren. Spieler erleben so alle Inhalte von Criterions gefeiertem Need for Speed-Debüt, das unter anderem bei den Game Critics Awards 2010 als Bestes Rennspiel und bei den British Academy Video Games Awards 2011 mit dem Multiplayer-Award ausgezeichnet wurde.

Das Rennspiel versetzt die Spieler in die grafisch verbesserte Welt von Seacrest County, in der die kurvenreichen Straßen und exotischen Supersportwagen für ein atemberaubendes Geschwindigkeitsgefühl sorgen. In einer intensiven Einzelspielerkarriere können die Spieler die Action auf beiden Seiten des Gesetzes erleben und flüchtige Verdächtige in getunten Cop-Interceptors mit taktischen Waffen zur Strecke bringen oder als Elite-Racer mit Gegenangriffen und Verteidigungsmanövern für Chancengleichheit sorgen. Dank eines nahtlos verknüpften Multiplayer-Erlebnisses in allen Rennmodi können sie ihre Karriere dabei allein spielen oder gegen Freunde antreten, um Kopfgeld zu sammeln und neue Wagen, Waffen und Ausrüstung freizuschalten.

Das Spiel wird außerdem alle nachträglich veröffentlichten Zusatzinhalte wie die beliebten Modi „Bewaffnet und gefährlich“ und „Lamborghini ungezähmt“ enthalten, die nahtloser als je zuvor in das Erlebnis eingebunden sind. Darüber hinaus sorgen neue Erfolge und Wagenfarben, weniger Hard-Stops, ein überarbeiteter Foto-Modus sowie etliche weitere Verbesserungen dafür, dass es noch nie einen besseren Zeitpunkt gab, um die Verfolgung auf beiden Seiten des Gesetzes wieder aufzunehmen. Nach der Veröffentlichung wird Need for Speed: Hot Pursuit Remastered außerdem um Wagenfolien erweitert, die den Spielern sogar noch mehr Anpassungsmöglichkeiten eröffnen.

10 Jahre danach…

„Need for Speed: Hot Pursuit war bei seiner Veröffentlichung 2010 seiner Zeit voraus, da es schon damals, bevor solche Dinge die Norm wurden, ein automatisches Vergleichssystem und Freundesempfehlungen enthielt. Wir freuen uns deshalb, diesen Geist zeitloser Racing-Konkurrenz jetzt auf neuen Plattformen zurückzubringen und neuen Spielern die Möglichkeit zu geben, sich unabhängig von ihrer Plattform miteinander zu verbinden, zu vergleichen und zu messen – auf Nintendo Switch diesmal sogar unterwegs“, so Matt Webster, VP von Criterion Games. „Dank Autolog und einiger der begehrtesten klassischen Supersportwagen der Welt erwartet sie ein unvergleichlich adrenalingeladenes, von gemeinschaftlichem Wettbewerb geprägtes Racing-Erlebnis.“

Das Rennspiel nutzt auch diesmal die Autolog-Technologie, die den Spielern auf Grundlage der Ergebnisse ihrer Freunde intuitiv Herausforderungen anbietet und es ihnen somit ermöglicht, in packenden asynchronen Wettbewerben gegen sie anzutreten. Dank plattformübergreifendem Multiplayer gibt das Autolog-Feature den Spielern außerdem die Möglichkeit, nicht nur all ihre Erlebnisse, Bilder sowie Herausforderungen zu vergleichen und miteinander zu teilen, sondern sich auch über sämtliche Plattformen hinweg miteinander zu messen.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered hat das USK Rating USK12 erhalten.