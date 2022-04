Need for Speed 2022: Soll nicht mehr für PS4/Xbox One erscheinen

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered - (C) EA

Ist es schon soweit, dass die alte Konsolengeneration vernachlässigt wird? Oder muss man irgendwann bei der Entwicklung von Videospielen “weiterkommen”, indem man die “Old-Gen” nicht mehr bedient? – Angeblich soll das nächste Need for Speed, dass dieses Jahr endlich erscheinen soll, nur noch für PS5, Xbox Series X/S und (sehr wahrscheinlich) Windows PC erscheinen.

Need for Speed kehrt zurück, zumindest wenn es nach Brancheninsider Jeff Grubb geht. Dieser sagte einen Release diesen November voraus.

„Need for Speed ​​kommt dieses Jahr noch … das stimmt, das Spiel sollte im November erscheinen“, so Grubb in GrubbSnax 41. „Wenn du Need for Speed-Fan bist, der eine Next-Gen-Konsole gekauft hat, hier sind einige Neuigkeiten: Es ist nur Next-Gen.”

Need for Speed 2022 für PS5 und Xbox Series X/S, aber nicht für PS4 und Xbox One

Grubb erwähnte übrigens keine PC-Version, obwohl diese als sehr wahrscheinlich gilt. Bei der Location des nächsten NfS-Rennspiels ist sich der Gaming-Insider nicht sicher, aber redete etwas von Miami (Florida, USA).

Ursprünglich sollte der neueste Ableger des bekannten Franchises 2021 erscheinen, es wurde aber verschoben, da Criterion Games dazu angehalten wurde, beim Release von Battlefield 2042 “auszuhelfen”.

Criterion Games hat die Entwicklung von Need for Speed von Ghost Games übernommen, die nach dem Scheitern von Need for Speed: Heat aufgelöst wurden. Immerhin war es der erste EA-Titel der Cross-Play zwischen PC, PS4 und Xbox One einführte.

Ob das nächste Need for Speed tatsächlich nur noch für die Next-Gen erscheinen wird ist fraglich, solange sich der Publisher dazu nicht geäußert hat.