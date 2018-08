Ab heute ist „Naruto to Boruto: Shinobi Striker“ für PS4, Xbox One und über Steam für PC erhältlich.

In dem Spiel könnt ihr in die Rolle eures liebsten Naruto-Charakters schlüpfen oder einen eigenen Avatar erstellen und gegen andere Spieler antreten.

In der neu bekanntgegebenen Ninja-Liga könnt ihr online gegen andere Shinobi antreten und so die globale Rangliste erklimmen. Die erste Liga beginnt am 31. August und endet am 20. September. Für gewonnene Kämpfe erhaltet ihr so genannte „Grade Points”. Die Kehrseite der Medaille: Verliert ihr ein Match, so reduzieren sich diese auch wieder. Durch besondere Leistungen innerhalb eines Kampfes können zusätzliche „Grade Points” verdient werden.

Es gibt verschiedene Ränge: D, C, B, A und den maximalen Rang „S“. In jedem Rang gibt es fünf Klassen, die in 5 bis 1 unterteilt sind.

Am Ende einer Ninja-Liga erhält jeder Spieler eine Belohnung die auf der finalen Position des Spielers basiert.

Belohnungen der ersten Ninja-Liga:

Rang S: Spezieller „Rang S“-Reward + 10x Valuable Scroll

Rang A: Spezieller „Rang A”-Reward + 10x Quality Scroll

Rang B: 5x Quality Scroll + 5x Plain Scroll

Rang C: Ninja Remake Operation Seal + 10x Plain Scroll

Rang D: 5.000 Ryo + 5x Plain Scroll

Wobei die Rang A und Rang S Awards neue exklusive Kostüme sind.

