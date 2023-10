Nach Microsoft Übernahme: Blizzard verschiebt Season 2 von Diablo 4

Blizzard hat offiziell den Startzeitpunkt für Diablo 4 Season 2, Season of Blood, verschoben, und jetzt ist unklar, wann die neue Season tatsächlich beginnen wird. Diablo 4 hatte einen erfolgreichen Start und brach Verkaufsrekorde für Blizzard, erhielt dabei auch viel Kritikerlob. Leider konnte Diablo 4 diese Dynamik nicht beibehalten. Die erste Season von Diablo 4 wurde von der Community scharf kritisiert, da viele Fans gegen die von Blizzard vorgenommenen Änderungen am Spiel rebellierten.

We’ve encountered some complications and will be delaying Season of Blood’s start time a few hours to remedy these issues.

We’ll share updates as soon as we have them. We appreciate your patience.

— Diablo (@Diablo) October 17, 2023