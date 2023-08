Mortal Kombat 1: Hat Baraka eine entscheidende Rolle in der Story?

Welche Rolle wird das wohl sein?

Mortal Kombat 1 geht mit der langjährigen Kampfspiel-Franchise in einige kühne neue Richtungen und größtenteils freuen sich die Fans darauf, zu sehen, wie sich alles entwickelt. Anknüpfend an das Ende des Aftermath-DLC von Mortal Kombat 11 hat der Feuergott Liu Kang sein eigenes “perfektes” Universum erschaffen und dabei all seine verlorenen Freunde wiederbelebt.

Aber während vertraute Gesichter wie Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena und Johnny Cage alle in Liu Kangs neuem Universum präsent sind, sind sie nicht mehr ganz die gleichen Charaktere wie einst. Baraka, ein sonstiger Rand-Charakter, könnte in Mortal Kombat 1 anhand seiner neuen Hintergrund Geschichte eine wichtige Story Rolle spielen.

In dem Versuch, Frieden in seinem neuen Universum zu gewährleisten, hat der Feuergott Liu Kang die Hintergrundgeschichte jedes ikonischen Kombatanten angepasst. Für einige Charaktere wie Kenshi sind diese Anpassungen geringfügige Änderungen an der Herkunft des Helden.

Aber für Charaktere wie Sub-Zero und Scorpion, die nun biologische Brüder sind, sind die Veränderungen weitaus bedeutsamer. Und bei Charakteren wie Baraka ist unklar, wie sehr seine veränderte Hintergrundgeschichte den Hauptplot von Mortal Kombat 1 beeinflussen wird.

Baraka wird in der Story von Mortal Kombat 1 zu einer tragischen Figur

Erstmals in Mortal Kombat 2 vorgestellt, ist Baraka in der ursprünglichen Zeitleiste ein Krieger der Tarkatan-Zivilisation, einer Rasse, die in der Außenwelt lebt. Als er zum ersten Mal vorgestellt wird, ist Baraka ein Diener und Wächter von Shao Kahn, obwohl seine wirklichen Loyalitäten bei der halb-tarkatanischen Mileena (daher die dentale Ähnlichkeit), der Tochter des Kaisers, liegen. (An dieser Stelle ignorieren wir diese kurze Szene in dem Furchtbaren Mortal Kombat 2 Film)

Gemeinsam versuchen Mileena und Baraka, Shao Kahn zu stürzen, doch dies scheitert und Baraka wird verbannt. Im Laufe des Rests der ursprünglichen Mortal Kombat Story ist zu sehen, wie Baraka für verschiedene antagonistische Kräfte arbeitet und im Wesentlichen deren Marionette ist.

Selbst im neu gestarteten Universum von NetherRealm, das 2011 begann, wird Baraka hauptsächlich als Diener höherer Antagonisten eingesetzt, obwohl er etwas mehr Eigenständigkeit hat. Gelegentlich wird Baraka als Anführer der Tarkatan-Armee dargestellt, einer Kraft, die er in Mortal Kombat X gegen Kotal Kahn einsetzt. Doch während Baraka in jeder Mortal Kombat Story bisher als Antagonist betrachtet wurde, könnte sich das im neuen Universum von Mortal Kombat 1 ändern.

Gerade erst in einem kürzlich veröffentlichten Trailer vorgestellt, wird Baraka einer der 24 voll spielbaren Charaktere von Mortal Kombat 1 sein. Und ähnlich wie der Rest des Ausgangsrosters von Mortal Kombat 1 scheint Barakas Ursprung und Rolle in diesem neuen Story Universum ziemlich stark von all seinen bisherigen Auftritten abzuweichen.

Water is the essence of life. You won’t win this fight. #MK1 pic.twitter.com/WtYKCUlHuo — Mortal Kombat 1 (@MortalKombat) July 13, 2023

Basierend auf dem, was Fans im Trailer gesehen haben, und den offiziellen biografischen Details von Mortal Kombat 1 war Baraka früher ein angesehener Händler in der Außenwelt, bevor er die Tarkat-Krankheit bekam. In diesem neuen Universum sind die Tarkataner keine separate Rasse, sondern Menschen, die von einer tödlichen Krankheit betroffen sind, die eine Person stark entstellt und nicht heilbar ist.

Nachdem Baraka die Tarkat-Krankheit bekommen hat, wurde er aus seiner Heimat in der Außenwelt vertrieben und in eine Kolonie gedrängt, die speziell dazu entworfen wurde, die von der Tarkat-Krankheit Betroffenen vom Rest des Reiches zu isolieren. Da die Krankheit nun seinen Körper vollständig übernommen hat, ist Baraka so etwas wie ein Anführer für den Rest der Kolonie geworden und setzt sich auf jede erdenkliche Weise für ihr Wohl ein.

Obwohl noch nicht bestätigt wurde, wie wichtig es für die Story von Mortal Kombat 1 sein wird, scheint es, als ob die Tarkat-Krankheit und somit Baraka eine Art wichtige Rolle spielen wird, da auch Mileena sich mit der Krankheit infiziert. Es ist wahrscheinlich, dass die Tarkat-Krankheit einer der Hauptgründe für das Chaos im neuen Universum von Liu Kang ist, und da Baraka das Gesicht der Krankheit ist, könnte seine Rolle in der Geschichte sogar größer sein als je zuvor. Möglicherweise wird der üblicherweise geringfügige Antagonist zu einem sympathischen, tragischen Helden.

Mortal Kombat 1 wird am 19. September für Nintendo Switch, PC, PS5 und Xbox Series X/S veröffentlicht.