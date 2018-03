Monster Hunter: World für PlayStation 4 und Xbox One ist ein Riesenerfolg. Seitdem Monster Hunter auf der PlayStation 2 debütierte, katapultierten erst die nachfolgenden portablen Versionen der Serie diese zum großen Erfolg. Genau deshalb wäre eine Switch-Version so wichtig, aber was macht Capcom?

In einem Interview mit Toyo Keizai wurde Capcom-Präsident Haruhiro Tsujimoto gefragt, ob er Monster Hunter: World für die Nintendo Switch bringen könnte.

„Wir sind uns dieser Anfrage bewusst“, sagte Tsujimoto zu Toyo Keizai und fügte hinzu, dass Capcom das Nintendo 3DS-Spiel Monster Hunter XX bereits auf den Switch portiert habe. „Unter Berücksichtigung verschiedener Bedingungen ist es jedoch schwierig Monster Hunter: World jetzt zur Veröffentlichung zu bringen. Der Grund liegt darin, dass der Switch andere Funktionen als andere stationäre Konsolen sowie unterschiedliche Player hat.“ „Jede Spielekonsole hat ihre eigene Charakteristik und es ist notwendig, dass wir uns als Spielehersteller darauf einstellen, wenn wir ein Spiel machen“, erklärte Tsujimoto.

Dies bedeutet nicht, dass Capcom einen anderen Monsterjäger für die Switch ausschließt, auch wenn Tsujimoto Monster Hunter: World nicht explizit sagte.

„Ab jetzt“, fügte er hinzu, „schauen wir uns an, wie wir den Switch mit unseren Spielen unterstützen können, und dazu gehört auch Monster Hunter.“

Eine PC-Version von Monster Hunter: World soll im Herbst diesen Jahres folgen. Bereits letzten Monat sei eine Portierung für die Nintendo Switch ausgeschlossen worden. Allerdings häufen sich die Anfragen und es bleibt abzuwarten ob Capcom den „Druck der Medien und der Fans“ aushalten wird. Wir bleiben auf jeden Fall dran!

Kauftipp:

Monster Hunter: World - [PlayStation 4] bei Amazon.de für EUR 58,90 bestellen