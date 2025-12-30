Monster Hunter Wilds für Nintendo Switch 2 geleakt, mit lokalem Multiplayer

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Für Monster Hunter-Fans ist es gerade wieder einer dieser Momente, in denen Hoffnung und Skepsis gleichzeitig hochkochen. Ein neuer Leak deutet darauf hin, dass Monster Hunter Wilds seinen Weg auf die Nintendo Switch 2 finden könnte. Inklusive Features, die viele so nicht erwartet hätten.

Auslöser ist ein aktueller Datamine der Spieldateien von Monster Hunter Wilds. Auf Reddit berichtet ein Nutzer namens CoolerSimp darüber, dass sie mehrere eindeutige Hinweise auf eine sogenannte „NSW2 Upgrade Edition“ entdeckt haben. In den Daten tauchen konkrete Konfigurationsschlüssel auf, die explizit auf eine „Switch 2-Version“ verweisen. Besonders brisant: Es handelt sich nicht nur um einen simplen Platzhalter. Die Einträge gehen deutlich ins Detail und lassen darauf schließen, dass Capcom intern bereits sehr konkret an einer Umsetzung arbeitet. Das sind Leaks, keine offizielle Bestätigung. Entsprechend vorsichtig reagiert auch ein Teil der Community.

Monster Hunter Wilds: Eigene DLSS-Presets für Switch 2 entdeckt

Ein Punkt, der viele Fans überrascht hat, betrifft die Technik. Laut Datamine besitzt die mutmaßliche Switch 2-Version von Monster Hunter Wilds eigene DLSS-Presets, getrennt von anderen Plattformen. Während bisherige Presets A–C genutzt werden, tauchen hier neue Profile von D bis I auf. Das deutet darauf hin, dass die Switch 2 nicht einfach eine abgespeckte Version erhält, sondern gezielt angepasst wird. Zusätzlich zeigen die Daten, dass das NPC-Culling, also das Ausblenden von Figuren außerhalb des Sichtbereichs, aggressiver eingestellt ist. Die Trigger-Distanz scheint halbiert worden zu sein, viele NPCs werden früher ausgeblendet. Für Fans klingt das nach einem klassischen Kompromiss zwischen Performance und Darstellung.

Fast noch spannender als die Technik ist ein anderes Detail: lokaler Multiplayer. Laut den gefundenen Lobby-Beschreibungen soll es möglich sein, mit bis zu vier Switch 2-Konsolen lokal zu spielen, ganz ohne Online-Zwang. Es leben die guten alten LAN-Partys (an dieser Stelle)! Spielende könnten demnach lokale Lobbys erstellen, optional mit Passcode, und gemeinsam jagen, solange sie sich in räumlicher Nähe befinden. Für viele langjährige Nintendo- und Monster Hunter-Fans ist das ein emotionaler Punkt. Gerade auf älteren Nintendo-Systemen gehörte lokales Zusammenspielen zum Kern der Serie.

Warum ein Switch 2-Port einfach Sinn ergeben würde

Das Action-Rollenspiel Monster Hunter Wilds erschien am 28. Februar 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series. Entwickelt mit der RE Engine und mit Crossplay ausgestattet, gilt der Titel als technisches Aushängeschild für Capcom. Ein späterer Nintendo Switch 2-Release würde ins Bild passen. Nintendo-Systeme haben eine lange Tradition mit der Reihe, und mit stärkerer Hardware könnte die neue Konsole erstmals näher an die „großen“ Versionen heranrücken, zumindest in angepasster Form.

So überzeugend die Hinweise auch wirken: Stand jetzt bleibt alles ein Gerücht. Der Entwickler/Publisher hat sich bisher nicht geäußert, Nintendo ebenfalls nicht. Dennoch wirkt dieser Leak ungewöhnlich detailliert, zu detailliert für reines Wunschdenken.

Ein Monster Hunter Wilds auf der Nintendo Switch 2 wäre für viele Fans ein Traum: moderne Technik, lokaler Multiplayer und eine Rückkehr zu klassischen Stärken der Serie. Der aktuelle Leak liefert erstmals handfeste Indizien, aber noch keine Gewissheit. Immerhin wäre es ein Spiel, bei dem die Kampagne beendet wird. Beeindruckende 73 Prozent aller PS5-Spieler taten dies nämlich. Lange gehalten hat die „Wirkung“ des Spiels jedoch nicht, ansonsten würde Capcom nicht an die Community appellieren: „Bitte spielt es wieder“.

