Neues Monster Hunter Switch? Capcom plant ein weiteres Spiel

Während der heutigen Hauptversammlung der Internal Revenue (IR) bestätigte Capcom, dass es trotz seiner Beliebtheit keine Pläne gibt, Monster Hunter World auf die Nintendo Switch zu portieren. Bei der Beantwortung dieser Frage bestätigte Capcom jedoch auch, dass Pläne für ein neues Monster Hunter-Spiel in Arbeit sind, dass sich an eine jüngere Zielgruppe richten wird.

Der genaue Umfang dieses potenziellen neuen Monster Hunter-Spiels ist vage, möglicherweise teilweise aufgrund der Frage, die aus dem Japanischen übersetzt werden muss. Allerdings, wenn sich dieses neue Spiel an „jüngere Spieler“ richten soll, könnte man meinen, dass dieses auch für die Nintendo Switch erscheint. Eine weitere Interpretation dieser Aussage könnte ein „Spin-Off zu Monster Hunter World“ sein.

Die Hardware von Nintendo hat in der Vergangenheit beide Arten von Inhalten gesehen. Der Handheld 3DS erhielt einen Haupttitel in Monster Hunter Generations (Monster Hunter X in Japan) sowie einen rundenbasierten RPG-Spin-off in Monster Hunter Stories. Im Jahr 2018 erhielt die Nintendo Switch das aktualisierte Monster Hunter Generations Ultimate (Monster Hunter XX in Japan), aber seitdem ruht das Franchise auf dieser Konsole, da Capcom sich auf Monster Hunter World konzentrierte, sowie seine Erweiterungen.

The official question from the IR meeting was posted on Capcom’s webpage: https://t.co/9M2QvUaR8n Here is what it says. It makes me even more HYPE as it seems pretty darn clear they are talking about a Switch MH game. pic.twitter.com/vdciQk9ryu

— Gaijinhunter (@aevanko) June 30, 2020