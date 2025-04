MLB The Show 25: Update 7 Patch Notes für April 2025 veröffentlicht

MLB The Show 25, der neueste Teil der langjährigen Baseball-Franchise, hat ein frisches Update für April 2025 veröffentlicht. Dieser Patch bringt Fehlerbehebungen, Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit und Gameplay-Anpassungen, um das Spielerlebnis insgesamt zu optimieren. Das Spiel erschien im März als 20. Ableger der Reihe und markiert einen bedeutenden Schritt für die Franchise. Erstmals zieren mehrere MLB-Stars das Cover, und San Diego Studio liefert weiterhin das realistische Baseball-Feeling, das Fans erwarten.

Neu in diesem Jahr: Im Road to the Show-Modus können Spieler ihre Karriere bereits in der High School starten, was einen persönlicheren Fortschritt in Richtung Major League ermöglicht. Um das Spielerlebnis weiter zu verbessern, hat das Entwicklerteam nun Game Update 7 veröffentlicht. Spieler erhalten Zugriff auf die 2025 San Francisco Giants City Connect-Trikots, eine von mehreren allgemeinen Verbesserungen des Updates.

MLB The Show 25 Game Update 7 and server update is set to deploy at 4 AM PT on 4/9/25 on all platforms. Notes are here: https://t.co/yv6FBCDqV2 Please complete all games prior to that time. Thank you! — MLB The Show (@MLBTheShow) April 9, 2025

Großer Patch für MLB The Show 25

Zudem wurden Fehler behoben, darunter falsche Sperranzeigen von Items sowie ein Framerate-Abfall, wenn Spieler mit Dreadlocks auf dem Feld erscheinen. Darüber hinaus wurden die Haarphysik für Xbox Series S optimiert. Auch die Modi Road to the Show und Diamond Dynasty profitieren von eigenen Updates. In Road to the Show werden reguläre Saisonstatistiken nicht mehr in den Playoffs angezeigt. Und Spieler springen nach einem Trade nicht mehr versehentlich direkt von AA zu AAA.

Das Update behebt zudem einen Freeze in den Eröffnungsszenen und verhindert, dass sich das Spiel aufhängt, wenn ein zweiter Controller im Menü verbunden wird. Im Diamond Dynasty-Modus gibt es Verbesserungen für Diamond Quest, darunter die Entfernung wiederholter Momente, Korrekturen bei Bildschirmflackern und Änderungen an Belohnungen, sodass Spieler nicht mehr mehrfach dieselben Perks in der gleichen Seltenheitsstufe erhalten. Zudem lassen sich nun PXP und Peanuts von Mini-Bossen verdienen, während Schatzbelohnungen sich vorrangig auf Stadion-Herausforderungen konzentrieren.

