Minecraft-Spieler schlägt das Spiel, ohne zu laufen

Ein Minecraft-Spieler fand einen Weg, um das Spiel zu schlagen – es bis zum Ende zu schaffen und den Enderdrachen zu besiegen – ohne dass sein Charakter einen einzigen Schritt macht. Der Prozess, Minecraft zu besiegen, ohne zu gehen, beinhaltete komplizierte Ersetzungen von Bewegungen, z. B. die Verwendung eines Wassereimers, um den Avatar des Spielers nach hinten zu schieben.

Reddit-Benutzer u/HeightAdvantage hat kürzlich einen zweieinhalbminütigen Clip im Minecraft-Subreddit veröffentlicht, in dem bearbeitete Höhepunkte seiner freiwillig unbeweglichen Reise vorgestellt hat. Zu Beginn des Videos zeigt er die Steuerungseinstellungen an, die so konfiguriert wurden, dass man nicht einmal die Möglichkeit hat, sich zu bewegen. HeightAdvantage fängt damit an, einen Baum zu fällen, aus seinem Holz einen Basteltisch zu machen und daraus ein Boot zu kreieren. Er setzt das Boot vor sich ab und setzt sich ins Boot, zerstört das Boot und wiederholt den Vorgang, um langsam vorwärts zu schleichen. HeightAdvantage kann schließlich nach Eisen graben, um einen Eimer zu formen, der, wenn er mit Wasser gefüllt ist, der das Bewegen etwas beschleunigt.

Minecraft ohne Bewegung …

Da HeightAdvantage jegliche Art von Tastenbewegung deaktiviert hat, konnten das Boot nicht einmal auf dem Wasser oder auf einem gesattelten Pferd benutzen, um sich vorwärts zu bewegen. Stattdessen machten sie sich auf den Weg in ein Dorf und führten mit einer Karotte am Stiel ein gesatteltes Schwein herum. Dies ermöglichte es ihm, leichter die notwendigen Materialien zu sammeln, um es bis zum Ende zu schaffen und den Enderdrachen zu besiegen. Ihr wollt das wirklich sehen?

Das Video hat zum Zeitpunkt des Schreibens über 70.000 Upvotes bei Reddit eingebracht. In einer Antwort auf einen Kommentar in ihrem Beitrag sagte der User, dass er und seine Kumpels vorhaben, eine Minecraft-Herausforderung ohne zu Laufen im Hardcore-Modus abzuschließen, und merkte an, dass dies “sogar einfacher sein könnte” als dieses Durchspielen, jetzt wo sie wissen, was sie tun müssen.

Die Community kennt beeindruckende Talente des Einfallsreichtums. Minecraft wird auch bald mit Minecraft Earth in den mobilen AR-Markt einsteigen, was wahrscheinlich noch mehr Beispiele für den seltsamen und brillanten Einfallsreichtum der Spieler mit sich bringen wird.