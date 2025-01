Minecraft: Mojang gibt Hinweise auf mögliches neues Feature

Mojang Studios, der Entwickler des beliebten Sandbox-Spiels Minecraft, könnte ein neues Feature andeuten, nachdem er ein Bild eines Lodestones auf dem offiziellen Twitter-Account gepostet hat. Fans stürzen sich in Spekulationen und Theorien. Obwohl der Lodestone bereits ein existierender Block ist, vermuten einige, dass das Studio ein großes Inhaltsupdate plant, das dem Block neue Verwendungsmöglichkeiten geben könnte. Ende 2024 kündigte Mojang bedeutende Änderungen im Entwicklungsplan von Minecraft an. Nach 15 Jahren kontinuierlicher Verbesserungen und neuer Inhalte bestätigte das Studio, dass es den traditionellen Veröffentlichungsplan mit einem großen Sommerupdate zugunsten regelmäßiger kleinerer Updates im Laufe des Jahres aufgeben werde. Diese Updates sollen unterschiedlich groß sein und den Spielern häufiger neue Funktionen zum Ausprobieren bieten, anstatt ein Jahr auf ein großes Update warten zu müssen.

Fans genießen die kleineren, regelmäßigen Updates, und es scheint, als ob Mojang nun ein weiteres großes Feature für den nächsten Patch ankündigt. Der offizielle Minecraft-Twitter-Account verwirrte die Fans, als er ein Bild eines Lodestones mit zwei Steinen und zwei seitlichen Augen-Emojis postete. Während das Bild für viele wie ein beliebiger Stein wirkt, bestätigt der Alt-Text, dass es tatsächlich ein Lodestone ist. Was das Studio damit andeutet, bleibt jedoch vorerst unklar. Zum jetzigen Zeitpunkt haben Lodestone-Blöcke in Minecraft eine einzige Funktion: Sie ermöglichen es, die Ausrichtung eines Kompasses zu ändern, sodass er stets in Richtung des Blocks zeigt. Der Lodestone kann in allen drei Dimensionen eingesetzt werden und ist als Truhenbeute verfügbar oder kann vom Spieler aus behauenem Stein und einem Netherit-Block hergestellt werden. Der Block wurde mit dem Patch 1.16, auch bekannt als The Nether Update, eingeführt und seither nicht mehr verändert.

Nächstes Update von Minecraft könnte einige neue Features mit sich bringen

Es gibt verschiedene Spekulationen darüber, was Mojang mit dem aktuellen Teasing andeuten möchte, aber viele Fans glauben, dass die Einführung von Magnetit, dem Erz, aus dem Lodestone hergestellt wird, angekündigt werden könnte. Sollte dies zutreffen, könnte das Rezept für die Herstellung von Lodestone-Blöcken angepasst werden, um Magnetiterz anstelle von Netherit zu verwenden. Das letzte große Minecraft-Update wurde Anfang Dezember 2024 veröffentlicht und brachte ein neues, unheimliches Biom mit neuen Blöcken, Blumen und einem feindlichen Mob namens The Creaking. Wann das nächste Update erscheinen wird, ist noch unklar, aber da Mojang bereits auf neue Ergänzungen hinweist, könnte eine Ankündigung bald erfolgen.

