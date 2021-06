Microsoft – In Zukunft Neuankündigungen über Cloud Gaming verfügbar

Xbox & Bethesda Games Showcase am 13. Juni 2021 - (C) Microsoft, Xbox

Während der diesjährigen E3 lag der Fokus der neusten Titel hauptsächlich auf den neuen Konsolen sowie dem PC. Da haben sich so manche Xbox One-Besitzer zurecht fragen dürfen „Was ist mit uns?“. Es schien nämlich zunächst so, dass die One-Besitzer auf keines der neu angekündigten Titel wie Contraband oder Starfield Zugriff erhalten würden. Im neusten Xbox Wire–Artikel wurde der erste Eindruck jedoch korrigiert.

Im Artikel wird nämlich darauf hingewiesen, dass die Spieler die neusten Titel für die Next-Gen-Konsolen auch via Xbox Cloud Gaming auf Xbox One streamen können.

Wir freuen uns darauf euch in der Zukunft mitteilen zu können, wie wir die Next-Gen Titel, wie Microsoft Flight Simulator, durch Cloud Gaming auf eure Konsole bringen wollen.

Xbox Cloud Gaming wächst zunehmend

Weitere Informationen konnte Microsoft bislang nicht entlockt werden. Es deutet jedoch sehr stark in die Richtung, dass der Fokus auf Streaming erweitert werden soll. Die Ankündigung ist auch die offizielle Bekanntmachung, dass die Flugsimulation in Zukunft für Xbox One verfügbar sein wird. Zunächst erhält das Spiel in diesem Jahr noch eine Portierung für Xbox Series X und danach soll der Fokus auf das Cloud Gaming gelegt werden. Es wird noch eine Zeit dauern bis wir in Erfahrungen bringen können welche Titel am Ende über Xbox Cloud Gaming zur Verfügung stehen werden. Das breite Line-up der diesjährigen E3 ist dennoch vielversprechend.

Xbox Cloud Gaming konnte in den vergangenen Monaten an Größe zulegen und hat einige große Titel ins Angebot mit aufgenommen. Folgende Titel könnt ihr bereits auf euren Smartphones spielen, ohne einen Kontroller benutzen zu müssen:

Gears 5;

Sea of Thieves;

Minecraft Dungeons;

Dragon Quest 11: Echoes of an Elusive Age;

Hellblade: Senua’s Sacrifice;

Spiritfarer.

Derzeit befindet sich Xbox Cloud Gaming noch in der Beta, die jedoch in den nächsten Wochen verlassen werden soll. Es bleibt interessant in welche Richtung Microsoft seine Dienste ausbreiten wird.