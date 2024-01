Mickey Mouse-Spiel ändert Namen wegen Nazi-Verbindung

Am 1. Jänner 2024 wanderte der Disney-Animationskurzfilm “Steamboat Willy” in die Gemeinfreiheit und kann seitdem frei vom Urheberrecht von der amerikanischen Öffentlichkeit genutzt werden. Der Animationsfilm zeigt dabei den ersten Auftritt von Mickey Mouse und ziert seit Jahren das Intro von Disneys hauseigenem Animationsstudio. Es dauerte nicht lange, bis die ersten Projekte mit der bekannten Maus angekündigt wurden. Darunter auch das Spiel “Infestation 88”, das sich jedoch Nazi-Vergleichen ausgesetzt sieht.

Bei dem Spiel handelt es sich um ein Survival-Horror-Co-Op-Spiel, das im Sinne eines Winnie the Pooh: Blood and Honey die freie Nutzung der bekannten Marke nutzt, um sie auf den Kopf zu stellen. Doch bereits wenige Tage nach Bekanntgabe des Titels, sah sich das Entwicklerstudio Nightmare Forge mit Vorwürfen konfrontiert, nationalsozialistischer Symbolik zu verwenden, die vor allem in der rechtsradikalen Neonaziszene in Gebrauch sind. So wird die Zahl “88” oftmals von Neonazis verwendet, die den NS-Gruß und damit ihre Sympathie mit dem Führer der NSDAP ausdrücken wollen. In Österreich gilt die Verwendung dieses Symbols als Tatbestand der Wiederbetätigung und kann strafrechtlich verfolgt werden.

Hinzukommt der Vergleich mit Ungeziefer und Nagetieren, die im Spiel in Form von Mickey Mouse bekämpft werden müssen. “Im Jahr 1988 entwickelte sich das, was man für einen Ausbruch von Nagetieren an verschiedenen Orten hielt, zu etwas weitaus Unheimlicherem.”, so die Entwickler über das Spiel. Eine ähnliche Rhetorik lässt sich auch in der antisemitischen Rassenpolitik des Deutschen Reichs und immer noch in extremistischen Kreisen wiederfinden.

Mickey Mouse-Entwickler entschuldigen sich

Mit diesem Vorwurf konfrontiert, handelten die Entwickler jedoch sofort. Bereits kurz nachdem erste Stimmen laut wurden, beschloss das Studio den Namen ihres Spieles von “Infestation 88” auf “Infestation: Origins” zu ändern. In einem kurzen Statement gaben die Entwickler zu verstehen, dass sie die Verbindung zur Nazi-Szene nicht kannte und mit dem Titel lediglich auf das Jahr 1988 anspielten, in dem das Spiel angesiedelt ist. Weiters entschuldigten sie sich für ihr Unwissen und bedankten sich bei der Öffentlichkeit, dass sie so schnell darauf aufmerksam gemacht wurden, um den Fehler zu beseitigen.

Infestation: Origins ist derzeit für den PC in Entwicklung.