Meistgesehene YouTube-Streamer 2022

Vor allem die USA und Japan dominieren in den Top 5 der Liste.

YouTube - Logo - (C) Google

Eine Analyse-Website hat ihre Rangliste der zehn meistgesehenen YouTube-Livestreamer des Jahres 2022 veröffentlicht. Und während einige dieser Namen nicht überraschen dürften, stehen einige unerwartete Content-Ersteller an der Spitze der Charts.

Twitch ist für viele die beliebteste Livestreaming-Plattform und die meistgesehenen Livestreamer haben im Jahr 2022 mehrere Hundert Millionen Stunden an Sehzeit gewonnen. Aber auch YouTube steht dem in nichts nach: Die Fans sehen sich die Inhalte ihrer Lieblingsschöpfer mehrere zehn Millionen Stunden lang an.

Die meistgesehenen YouTube-Streamer 2022

Die Streaming-Analyse-Website Stream Hatchet hat ihre Rangliste der beliebtesten Gaming-Streamer auf YouTube für das Jahr 2022 veröffentlicht. Der äußerst beliebte und oft umstrittene Live-Streamer IShowSpeed belegte den ersten Platz mit 38,5 Millionen Zuschauerstunden im Jahr 2022. Das ist zwar an sich schon beeindruckend, bedeutet aber auch einen deutlichen Vorsprung vor dem japanischen Virtual YouTuber Kuzuha, der mit rund 27,4 Millionen Stunden den zweiten Platz belegt. Der amerikanische YouTuber TimTheTatman liegt mit 26,6 Millionen dicht dahinter.

DrDisRespect, der kürzlich Schlagzeilen machte, indem er sich über die meistgesehenen amerikanischen Twitch-Kanäle lustig machte, hatte laut Stream Hatchet etwa 25,2 Millionen Zuschauerstunden. Damit liegt er auf dem vierten Platz, knapp vor der japanischen VTuberin Pekora und ihren 23,3 Millionen Stunden. Der YouTuber und Esports-Kommentator Ludwig belegt mit 22,5 Millionen Livestream-Stunden den sechsten Platz, gefolgt vom indonesischen YouTuber Windah Basudara und seinen 21,9 Millionen Stunden auf Platz sieben. Der spanische Gaming-YouTuber Vegetta777 belegte mit 20,9 Millionen verfolgten Stunden den achten Platz und schlug damit knapp den japanischen VYouTuber Miko mit seinen 20,7 Millionen Stunden. Der spanische Youtuber DjMaRiiO schließlich belegte dank seiner 20,4 Millionen Stunden den zehnten Platz.

Twitch hat viel mehr Zuseher

Es gibt zwar einige Dinge, die Beobachter aus diesen Ranglisten mitnehmen können, aber Twitch-Streamer haben im Vergleich zu ihren YouTube-Kollegen einen Vorteil. Der meistgesehene Twitch-Streamer des Jahres 2022, xQc, hat laut Steam Hatchet etwa 224 Millionen Stunden erreicht. Ebenso war Hassan Piker mit 81,4 Millionen Stunden der meistgesehene amerikanische Twitch-Streamer, während die meistgesehene weibliche Twitch-Streamerin Amouranth laut StreamsCharts 32,06 Millionen Zuschauerstunden verzeichnete.

Interessant ist auch die Tatsache, dass bis auf eine Ausnahme alle Top-YouTube-Livestreamer entweder aus den USA, Japan oder Spanien kommen, wobei die USA und Japan die Top Five dominieren. Dies zeigt auch die Popularität von VTubern, die bewiesen haben, dass sie mehr als fähig sind sich mit herkömmlichen Streamern zu messen.