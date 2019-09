Mehrspieler-Modus von “Death Stranding” benötigt kein PlayStation Plus-Abonnement

Death Stranding - (C) Kojima Productions

Es wurde nun bestätigt, dass für den Mehrspielermodus von Death Stranding kein PlayStation Plus-Abonnement erforderlich ist. Death Stranding wird verschiedene Multiplayer-Spielfunktionen als Teil seines Systems anbieten, aber die Spieler können dies genießen, ohne mehr dafür zu bezahlen.

Diese Informationen stammen aus einer Online-Liste für das Death Stranding PS4 Pro-Bundle (via MP1ST.com). Der britische Einzelhändler GAME hat jetzt das Paket für die Vorbestellung im Angebot. Auf dem Bild der Verpackung steht: “Für das PlayStation Plus-Abonnement im Online-Multiplayer-Modus muss bezahlt werden. Wird separat verkauft. Für Death Stranding ist kein PlayStation Plus-Abonnement erforderlich.” Es gibt mehrere Spiele mit Multiplayer-Inhalten, bei denen die Spieler kein PS Plus-Abonnement benötigen, z. B. Fortnite, Apex Legends und Warframe, und die Fans werden sich sehr freuen, wenn Death Stranding dieser Liste beitritt.

Kostenloser Multiplayer-Modus

Die Entscheidung, Death Stranding für den Multiplayer-Modus kostenlos zu machen, ist zwar gut für die Geldbörsen der Spieler, spricht aber auch dafür, was der Erfinder Hideo Kojima mit dem Spiel versucht. In der Geschichte des Titels geht es darum, Verbindungen zwischen Städten herzustellen, um sie dem chiralen Netzwerk hinzuzufügen. Aus diesem Grund liefert der Spielercharakter Sam Pakete an Charaktere, die wie Kojimas gute Freunde aussehen. Es gibt auch ein Facebook-Like-System, mit dem Spieler anderen “bedingungslose Liebe” schenken können. Auf diese Weise unterstützen sich die Spieler gegenseitig bei ihren Lieferungen.

Die Spieler können sich nicht nur gegenseitig unterstützen, sondern auch gegenseitig helfen, ohne sich im Spiel zu treffen. Death Stranding-Spieler können sich gegenseitig Vorräte schicken, die Sam in einigen Momenten der Kupplung retten könnten, da er seine Gegenstände sorgfältig verwalten muss. Spieler können auch die Safehouses des Spiels teilen und in die Fußstapfen des anderen treten, was einem Spieler helfen könnte, über die raue Landschaft zu reisen, die in mehreren Gameplay-Trailern zu sehen waren.

Ich pisse drauf…

Sam kann im Spiel pinkeln, aber es ist mehr als nur eine lustige Sache, die in den sozialen Medien gepostet werden kann, oder eine lustige, unbeschwerte Animation. Es kann auch eine Möglichkeit sein, mit anderen Spielern zusammenzuarbeiten. Der Entwickler sagte, wenn mehrere Spieler an der gleichen Stelle pinkeln, könnten sie etwas Gutes dafür bekommen. Viele werden sich freuen zu erfahren, dass die Abonnementgebühren für PlayStation Plus ihren Toilettenkäufern nicht im Wege stehen.

Death Stranding startet am 8. November exklusiv für PS4.