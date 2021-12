Mehr PS5-Exklusiv-Spiele! – Sony (SIE) übernimmt Valkyrie Entertainment

PlayStation Studios-Entwickler Nummer 17 heißt Valkyrie Entertainment. - (C) SIE - Bildmontage DG

San Mateo/Seattle – Sony Interactive Entertainment (SIE) gab bekannt, dass sie den in Seattle ansässigen Videospiele-Entwickler Valkyrie Entertainment erworben haben.

Valkyrie Entertainment, das vor allem für die Bereitstellung von Inhalten und Co-Entwicklungsdiensten für mehrere hochgelobte Studios bekannt ist, wird als 17. Studio zu PlayStation Studios stoßen und die Entwicklung wichtiger PlayStation Studios-Franchises unterstützen.

„Valkyrie Entertainment ist ein sehr anpassungsfähiges und angesehenes Studio, das qualitativ hochwertige Arbeiten auf einer Reihe von Plattformen von der Konsole bis zum PC produziert hat; und eine Vielzahl von Stilen von Action bis hin zu Games-as-a-Service-Titeln“, sagte Hermen Hulst, Leiter der PlayStation Studios. „Die vielfältigen Fähigkeiten von Valkyrie werden von jedem Team der PlayStation Studios begrüßt, da wir uns weiterhin darauf konzentrieren, außergewöhnliche Spielerlebnisse zu bieten.“

„Seit 2002 haben wir zu weit über 100 Titeln beigetragen, darunter großartige PlayStation-Franchises wie God of War, inFAMOUS und Twisted Metal“, so Joakim Wejdemar, Präsident und Gründer von Valkyrie Entertainment. „In unserem nächsten Kapitel freuen wir uns, unsere Beziehung zu einigen der talentiertesten Teams der Welt fortzusetzen und das Portfolio fantastischer Spiele für PlayStation-Fans zu erweitern und zu diesem beizutragen.“

Wie man über eine Presseaussendung (via Businesswire.com) sagt, wird Valkyrie Entertainment weiterhin vom bestehenden Management-Team geleitet. Die Bedingungen dieser Transaktion einschließlich der Anschaffungskosten werden aufgrund vertraglicher Verpflichtungen nicht offengelegt.

An welchen Titeln Valkyrie Entertainment arbeiten wird ist derzeit nicht bekannt. In der Vergangenheit gab es auch Kooperationen mit den Xbox Game Studios, so wurde an Halo Infinite, Forza Motorsport 7 und State of Decay 2 mitgearbeitet.