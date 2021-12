Matrix Awakens: Unreal Engine 5-Tech-Demo kann vorab geladen werden

Handelt es sich um ein neues Videospiel namens The Matrix Awakens? - Bildquelle: PlayStation.com

Letzte Woche sickerte Matrix Awakens durch, aber niemand wusste so genau was es sein soll. Der Text “An Unreal Engine 5 Experience” konnte zwar erahnen lassen, dass es eine Demonstration sein wird, aber bisher bestätigt war es nicht. Nun ändert sich das. Matrix Awakens wurde als Tech-Demo für die Unreal Engine 5 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S bestätigt.

Bereits jetzt gibt es einen Pre-Download für PS5 und Xbox Series X/S, bevor es am 9. Dezember 2021 bei den “The Game Awards” vollständig enthüllt wird.

„Machen Sie sich bereit für einen Blick in die Zukunft des interaktiven Geschichtenerzählens und der Unterhaltung mit UE5 in dieser kostenlosen, bahnbrechenden Kino- und Echtzeit-Tech-Demo“, heißt es in der Produktbeschreibung.

The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience wurde von Mitgliedern des ursprünglichen Filmteams einschließlich Lana Wachowski zusammen mit Epic Games und Partnern erstellt und ist eine wilde Fahrt in das realitätsverzerrende Universum von The Matrix mit Darbietungen von Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss.

Kommt ein neues The Matrix-Videospiel?

Der vierte Teil von The Matrix kommt noch in diesem Monat in die Kinos. Unter der Regie von Wachowski ist “The Matrix Resurrections” die Fortsetzung von “The Matrix Revolutions” aus dem Jahr 2003.

Bisher gab es schon einige The Matrix-Videospiele, deswegen vermutete man, dass zum neuen Film auch ein neues Videospiel kommen wird. Bisher erschienen: Enter The Matrix (2003), The Matrix: Path of Neo (2005) und The Matrix Online (2005).

The Game Awards finden am 9. Dezember statt, veranstaltet von Geoff Keighley.

Dabei sind auch Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Giancarlo Esposito, JackSepticEye, Donald Mustard (Fortnite), Ming-Na Wen, Ashley Johnson, Laura Bailey, Reggie Fils-Aimé (früher Nintendo of America) und viele mehr.

Ob The Matrix Awakens auch tatsächlich der Vorreiter eines neuen Videospiels wird, werden wir sehen.