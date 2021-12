“The Matrix Awakens” bei PSN durchgesickert & verwendet Unreal Engine 5

Handelt es sich um ein neues Videospiel namens The Matrix Awakens? - Bildquelle: PlayStation.com

Bald kommt ein neuer The Matrix-Film in die Kinos, daher überrascht es nicht wirklich, dass in irgendeiner Form auch ein Videospiel kommen wird. Etwas wie “The Matrix Awakens” wurde datamined und aus dem PSN-Backend geleakt. Der Slogan: “Unreal Engine 5 Experience”.

Der angebliche Leak wurde auf Reddit.com verlagert, wo ein Benutzer das Poster mit dem Namen “The Matrix Awakens” etwas genauer analysierte.

Advertisment

Laut dem Reddit-User gibt es keine weiteren Details, außer das es für PlayStation 5 bestätigt wurde. Er teilte sogar die App-ID aus dem Backend, um seinen Leak zu verifizieren.

Wie bei allem, was Leaks und Datenjäger-Dinge betrifft, sollten wir alles mit Vorsicht genießen, bis es offiziell bestätigt wird.

Die genannte ID des Reddit-Users gibt es. Ein Twitter-Konto, dass die Größe von PlayStation-Spielen über eine Backend-Methode verfolgt, gab an, dass es tatsächlich echt ist. Allerdings gibt es derzeit keine Informationen über die Größe des Spiels oder sonst etwas.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Im Moment ist es schwer zu sagen, was The Matrix Awakens sein soll. Wer weiß ob es überhaupt ein vollständiges Spiel ist. Der Slogan „An Unreal Engine 5 Experience“ könnte darauf hindeuten, dass es sich um eine kurze Medienverbindung handelt, die die Spiel-Engine nutzt.

Wahrscheinlich werden wir bald mehr Informationen dazu erhalten.

Der Kinofilm, The Matrix Resurrections, kommt am 22. Dezember 2021 in die US-Kinos. Bei uns in Deutschland, Österreich und der Schweiz läuft der Streifen mit Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss ab 23. Dezember in den Kinos.