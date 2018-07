Den Besuchern der Comic-Con in San Diego wurde in einem neuen Story-Trailer zu Marvel’s Spiderman spannende Einblicke in die Geschichte rund um Peter Parker, Mary Jane, Mister Negative und weitere Bösewichte offenbart.

Marvel’s Spiderman erscheint am 7. September 2018 exklusiv für PlayStation 4 und PlayStation 4 PRO.