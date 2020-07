Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Hauptdarsteller teilt Nachricht und Mo-Cap-Bilder

Nadji Jeter der den Protagonisten Miles Morales in Marvel’s Spider-Man: Miles Morales spielt, teilte seine Emotionen über Twitter mit, was es für ihn bedeutet für diese Rolle ausgewählt worden zu sein. Der Tweet enthielt auch Bilder von ihm während des Motion Capture-Entwicklungsprozesses.

To become a character so impactful Means the World to me.

The story of Miles is what this generation & the next need!

I just thank the heavens above for blessing me with the opportunity & responsibility to bring him to Life!! #MilesMoralesps5 pic.twitter.com/iz2vLZrHgD

— Nadji (@NajJeter) July 24, 2020