Luigi’s Mansion 2 HD: Juwelen Fundorte – Gruselvilla

Bei der Erkundung der verschiedenen Spukhäuser in Luigi’s Mansion 2 HD müssen die Spieler verschiedene Gegenstände sammeln, um den Speicher des Professors zu vervollständigen. In der Gruselvilla warten insgesamt 13 Juwelen darauf, von euch gefunden zu werden. Einige von ihnen sind leicht zu finden, andere wiederum erfordern, dass die Spieler die unwahrscheinlichsten Ecken und Winkel des Anwesens erkunden, um sie zu entdecken. Dieser Leitfaden zeigt, wo sich alle Juwelen in der Gruselvilla befinden, dem ersten Herrenhaus, das Spieler im Titel besuchen.

Juwelen in A-1: Schreckweg 09/15

Juwel #1: Wenn die Spieler durch das Fenster in das Schattengärtchen schauen, sehen sie, wie der Polterpinscher mit dem Edelstein spielt, bevor er an der Baumspitze hängen bleibt.

Juwel #2: Um den zweiten Edelstein zu erhalten, müssen die Spieler das Haus durch die Vordertür verlassen, um in den Vorgarten zu gelangen. Dort müssen sie das Strobolicht auf die zweite violette Blume richten, die sich auf der linken Seite der Treppe befindet, die zum Haus führt.

Juwelen in A-2: Zahnräder-Jagd

Juwel #3: Im Salon müssen die Spieler mit X nach oben schauen und dann mit dem Strobolicht den grünen Schalter der Uhr auslösen.



Juwel #4: Am Fenster des Ateliers befindet sich ein Edelstein, den die Spieler entdecken können, wenn sie durch die Kamera in Richtung des Spiegels an der Wand schauen – sie erhalten ihn mit dem Schreckweg 09/15.

Juwelen in A-3: Bücherspuk



Juwel #5: Die Spieler müssen mit der Ritterrüstung auf der rechten Seite am Haupteingang interagieren, damit der Helm abfällt. Dann können sie ihn mit dem Staubsauger greifen und ihn gegen das Helmgemälde an der Wand werfen.



Juwel #6: Um den Edelstein im Speisesaal zu erhalten, müssen die Spieler das Strobolicht an die Decke über der rechten Seite des dort befindlichen Esstisches richten. Dort befindet sich ein Safe.

Juwel #7: Wenn die Spieler den Kühlschrank in der Küche öffnen, finden sie einen eingefrorenen Edelstein, den sie auftauen können, indem sie ihn links neben den Herd legen.



Juwelen in A-4: Trug und Täuschung

Juwel #8: Obwohl sich dieser Edelstein selbst eigentlich im Foyer befindet, können die Spieler ihn nur über einen kleinen Umweg erreichen. Sie müssen den geheimen Eingang freilegen, der in den eigentlichen Bereich hinter dem Aquarium führt. Mithilfe der Düsterlampe kann an der linken Seite des Innenhofs eine geheime Türe sichtbar gemacht werden. So gelangt ihr schließlich hinter das Aquarium und könnt das Juwel dort einsammeln.

Juwel #9: Im Springbrunnen im Innenhof befinden sich zwei Fischstatuen: eine in der Mitte und eine auf der rechten Seite. Die Spieler können die linke Seite des Brunnens mit der Düsterlampe beleuchten, um eine versteckte Statue und einen Edelstein zu finden.

Juwel #10: In der südwestlichen Ecke der Bibliothek befindet sich ein versteckter Globus, der nur aufgedeckt werden kann, wenn die Spieler mit der Düsterlampe in die Nähe dieses Bereichs leuchten. Anschließend muss die Kugel mit dem Schreckweg 09/15 angesaugt werden, um den zehnten Edelstein zu erhalten.

Juwel #11: Wenn die Spieler das Gemälde im Arbeitszimmer mit der Düsterlampe beleuchten, erhalten sie den nächsten Edelstein in der Gruselvilla.

Juwelen in A-5: Mitternachtsputz

Juwel #12: Sobald sich die Spieler Zugang zum Dachboden der Gruselvilla verschafft haben, finden sie den Edelstein auf einer Kommode im südöstlichen Bereich des Sparrenraums.

Juwel #13: Im Schlafzimmer gibt es eine Trennwand, hinter die nur gelangt werden kann, wenn sich zwischen ihr und der Wand kein Spinnennetz mehr befindet. Um das Spinnennetz loszuwerden, gehe zu Mission A-5, aktiviere den Ofen und verwenden den Schreckweg 09/15, um den Deckenventilator zu drehen und das Spinnennetz schließlich in Brand zu setzen.

Sobald die Spieler die 13 Juwelen in der Gruselvilla alle erhalten haben, bekommen sie eine Luigi-Statue, die in Professor I. Gidds Tresorraum besichtigt werden kann.