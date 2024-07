Luigi’s Mansion 2 HD: Buu Huu Fundorte – Ingenieurshof

In Luigi’s Mansion 2 HD von Nintendo müssen die Spieler eine Reihe von Villen erkunden, um alle Teile des sogenannten Dunkelmondes zu finden. Dabei treffen sie auch wieder auf Buu Huus, einen der berüchtigtsten Feinde der Luigi’s-Mansion-Reihe. Abgesehen von den Boss-Kämpfen und Spezialmissionen wird jedes Mal, wenn die Spieler in eine Villa zurückkehren, um die Dunkelmond-Suche fortzusetzen, einer dieser Gegner in einem der Räume versteckt sein. Dieser ausführliche Guide hilft Spielern, jeden Buu Huu im Ingenieurshof schnell zu finden.

Buu Huu in C-1: Zeit zum Einsatz

Combuuter: Gehe zur Ostseite der Lagerhalle und hebe die rote Bandspule auf, nachdem du sie mit der Düsterlampe sichtbar gemacht hast. Lege diese anschließend in den Abwickler und der erste Buu Huu des Ingenieurshofs wird erscheinen.

Buu Huu in C-2: Luigi unter Tage

Oktobuus: Nachdem der Steinbruch mit Sand gefüllt ist, finden die Spieler dort einen Buu Huu. Oben auf der mit Sand gefüllten Grube kann an der Westseite mithilfe der Düsterlampe eine Holzbrücke sichtbar gemacht werden. Auf der anderen Seite angelangt kannst du eine Truhe öffnen, in der sich der Geist befindet.

Buu Huu in C-3: Ladehallen-Polterei

Buumann: Mache im Kesselraum den rechten Hahn wieder sichtbar und schließe noch den Hahn auf der linken Seite. Ist dieser Schritt geschafft, saugst du den sich im Raum befindlichen Nebel ab und aktivierst den Schalter mit dem Strobolicht. Dadurch erscheint Buumann und lässt sich einfangen.

Buu Huu in C-4: Such das Stöckchen!

Buudini: Rechts neben dem Uhrturmtor fehlt eine Lampe, welche dort normalerweise von der Decke herunterhängt. Mache diese mittels der Düsterlampe wieder sichtbar und dir wird der nächste Buu Huu erscheinen. Fröhliches Fangen!

Buu Huu in C-5: Das Stück zum Glück

Buubi: In der Mitte auf der rechten Seite vom Hauptgetriebe fehlt ein großes Zahnrad. Mache dieses sichtbar und nutze dieses, um in eine Art von Durchgang zu gelangen. An dessen Ende befindet sich eine einsaugbare Wand. Hinter dieser ist eine Kiste versteckt, samt verstecktem Geist.

Sobald alle fünf Buu Huus gefunden sind, die sich im Ingenieurshof verstecken, kann eine spezielle Bonusmission namens Operation Irrlicht gespielt werden. Während dieser Mission können sich die Spieler frei in der Fabrik bewegen, was eine gute Möglichkeit ist, alle fehlenden Juwelen zu sammeln. Auch hierzu haben wir einen ausführlichen Guide verfasst. Das Hauptziel in Operation Irrlicht ist es, die Geister zu jagen, die im Ingenieurshof zurückgeblieben sind, nachdem Luigi in Die Stunde der Wahrheit den Boss besiegt hat.

So gelingt die Buu-Huu-Jagt in Luigi’s Mansion 2 HD

Um Buu Huus in Luigi’s Mansion 2 HD aufzuspüren, müssen die Spieler zunächst die Düsterlampe aus Level A-4 erwerben. Dieses Gerät ermöglicht es, versteckte Objekte sichtbar zu machen, gefangene Objekte freizugeben und Buu Huus aufzuspüren und zu fangen. Um einen dieser Geister zu finden, müssen die Spieler zunächst ihre Umgebung mit der Düsterlampe sorgfältig absuchen. Beim Scannen von versteckten Möbeln erscheinen im Raum Geisterkugeln, die der Spieler einfangen kann, um die Möbel wieder auftauchen zu lassen. Wenn ein Buu Huu in einem versteckten Gegenstand gefangen ist, wird er sich zeigen, sobald der Gegenstand sichtbar gemacht wurde.

Der Buu Huu wird dann versuchen, sofort zu verschwinden, aber die Spieler können ihn finden, indem sie mit der Düsterlampe in der Nähe ihrer Umgebung leuchten und seiner Silhouette folgen. Sobald ihr seine genaue Position ausfindig gemacht habt, zwingt die Düsterlampe den Geist dazu, wieder aufzutauchen und stillzustehen. So haben die Spieler die Möglichkeit, ihn an der Zunge zu packen und ihn dann freizulassen, damit er auf die Umgebung prallt und sich selbst Schaden zufügt. Wiederholt diesen Vorgang, bis die Gesundheit des Buu Huu auf Null sinkt, und verwendt dann die Saugfunktion der Schreckweg 09/15, um diesen sicher zu fangen.