Luigi’s Mansion 2 HD: Juwelen Fundorte – Ingenieurshof

Bei der Erkundung der verschiedenen Spukhäuser in Luigi’s Mansion 2 HD von Nintendo müssen die Spieler verschiedene Gegenstände sammeln, um den Speicher des Professors zu vervollständigen. Im Ingenieurshof warten insgesamt 13 Juwelen darauf, von euch gefunden zu werden. Einige von ihnen sind leicht zu finden, andere wiederum erfordern, dass die Spieler die unwahrscheinlichsten Ecken und Winkel des Anwesens erkunden, um sie zu entdecken. Dieser Guide zeigt, wo sich alle Juwelen im Ingenieurshof befinden, das dritte Gebäude, das Spieler im Titel besuchen.

Juwelen in C-1: Zeit zum Einsatz

Juwel #1: Auf der rechten Seite des Vorhofs aktivierst du mit dem Strobolicht den Bomben-Roboter auf der anderen Seite des Holzstapels, der den Weg versperrt. Gehe anschließend weiter nach rechts und benutze die Düsterlampe am Ende der Schienen, um die Truhe mit dem Juwel aufzudecken.

Juwel #2: Richte in der Lagerhalle die Düsterlampe auf den östlichen Kistenstapel neben der Tür. Dadurch wird die versteckte grüne Bandspule sichtbar. Lege diese auf die Aufziehvorrichtung, um den Juwel daraus zu erhalten.

Juwel #3: Gehe zur Westseite vom Uhrenturmtor und richte die Düsterlampe an die Wand neben dem zerbrochenen Fenster, um eine Truhe mit einem Juwel darin zu enthüllen.

Juwelen in C-2: Luigi unter Tage

Juwel #4: Entferne das Tuch, das das Gemälde über dem Bett im Windschutzkeller bedeckt, und benutze die Düsterlampe, um den Juwel herauszuholen.

Juwel #5: Sauge das Spinnen-Netz an der Decke in der nordöstlichen Ecke der Stellentreppe ab, um das nächste Juwel im Ingenieurshof zu erhalten.



Juwel #6: Um das Juwel im Steinbruch zu finden, musst du die Lore aus dem Tunnel holen und in den Tunnel hineingehen.

Juwelen in C-3: Ladehallen-Polterei

Juwel #7: Entferne den Teppich im Uhrmacherzimmer, um den Ventilator im Boden freizulegen. Mit dem Schreckweg 09/15 stellst du anschließend die Zeit der Wanduhr auf 9:00 Uhr ein. Wenn die digitale Uhr mit der analogen übereinstimmt, ertönt ein Weckton. Des Weiteren erscheint ein grüner Geist im Raum. Wenn du ihn dann fängst, gibt er das gesuchte Juwel frei.

Juwel #8: Nachdem du die ersten beiden Balken in der Ladehalle überquert hast, gehst du über das nächste Balkenpaar wieder nach Süden und biegst um die Ecke, wo sich eine Truhe mit einem Juwel darin befindet.

Juwel #9: Im Bereich hinter der runden Sandgrube in der Ladehalle befindet sich eine doppelte Ziegelmauer. Betrete diesen Hohlraum von der rechten Seite und sauge das Spinnennetz sowie das Juwel auf.

Juwelen in C-5: Das Stück zum Glück

Juwel #10: An der östlichen Wand unten in der Pendelhalle musst du den Pfad aus Kisten mithilfe der Düsterlampe verlängern, um eine Türe zu erreichen. Diese führt in eine geheime Dimension samt Minispiel. Die Spieler haben nun 15 Sekunden Zeit, um alle roten Münzen einzusammeln und den Juwel zu erhalten. Dazu musst du sofort nach links abbiegen, dann mit dem Zahnrad auf die andere Seite springen und die restlichen Münzen einsammeln.

Juwel #11: Unter dem massiven Zahnrad in der Mitte der Wartungshalle befindet sich eine verborgene Truhe. Mache diese mithilfe der Düsterlampe sichtbar. In ihr befindet sich das gesuchte Juwel.



Juwel #12: Rechts neben dem Lastenaufzug erkennst du einen Spiegel. Schieße den Toad auf die Plattform gegenüber von ihm und er wird sich das vorletzte Juwel für dich schnappen.

Juwel in C-Boss: Die Stunde der Wahrheit

Juwel #13: Nachdem du das Uhrenturmtor erfolgreich geöffnet hast, gehe in den westlichen Bereich des dahinterliegenden Raumes und schaue aus dem Fenster. Dort befindet sich das letzte Juwel dieser Welt.



Sobald die Spieler die 13 Juwelen im Ingenieurshof alle erhalten haben, bekommen sie eine Luigi-Statue, die in Professor I. Gidds Tresorraum besichtigt werden kann. Hier geht es zu unserem ausführlichen Review zu Luigi’s Mansion 2 HD. Wir wünschen euch noch viel Spaß bei der Suche nach den Juwelen und der Vervollständigung des Speichers!