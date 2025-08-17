Lost Soul Aside jetzt bei MediaMarkt schon stark reduziert

Eva KrummEva wünscht sich ein aufblasbares Einhorn, mit welchem sie dann nachts schnallige Werbespots anschauen kann. Ihr erstes eigenes Videospiel war Pokémon auf dem Game Boy. Zusammen mit ihrem Großvater machte sie zudem die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES unsicher. Ihre Lieblingsgenre sind JRPG, Otome und Horror und auch der Indie-Bereich ist ihr nicht fremd.

Lost Soul Aside entstand zunächst als ambitioniertes Ein-Mann-Projekt von Yang Bing, inspiriert von Final Fantasy XV. Seit 2016 entwickelte sich daraus ein vollwertiges Spiel unter Sonys China Hero Project.

Heute arbeitet ein rund 40-köpfiges Team aus Shanghai daran. Das Singleplayer-Action-RPG kombiniert rasan­tes Hack-and-Slash-Gameplay mit cineastischer Inszenierung und emotionaler Story. Spieler steuern Kaser, dessen Schwester Louisa durch außerirdische Invasoren entführt wird. Seine Mission spannt sich über verschiedene Dimensionen hinweg. Die Spannung beruht auf persönlichem Drama, epischen Kämpfen und dynamischen Waffenwechseln.

Die Spielwelt ist eine Mischung aus Science-Fiction und Fantasy, die Spieler in sonnenbeschienene Ebenen, mysteriöse Ruinen und energiegeladene Dimensionen entführt. Doch die Welt ist mehr als nur schön anzusehen, sie steckt voller Geheimnisse, Monster und unvorhersehbarer Ereignisse, die das Abenteuer spannend und abwechslungsreich halten. Der Look des Spiels erinnert ein wenig an das Final Fantasy-Franchise.

Das Spiel wurde speziell für die PlayStation 5 entwickelt und nutzt die Hardware des Konsolensystems optimal aus. Dank der SSD sind die Ladezeiten nahezu nicht vorhanden, während die DualSense-Funktionen wie adaptive Trigger und haptisches Feedback die Immersion verstärken. PC-Spieler müssen sich jedoch keine Sorgen machen – das Spiel wurde auch für PC optimiert und bietet eine flüssige Performance. Es gehört definitiv zu jenen Games, die man dieses Jahr im Auge behalten sollte.

Das Herzstück des Spiels ist allerdings das Kampfsystem, das darauf ausgelegt ist, Spieler mit seiner Geschwindigkeit, Präzision und Vielfalt zu begeistern. Der Protagonist Kaser verfügt über eine sich verwandelnde Waffe, die sich an den Spielstil anpasst. Egal, ob man ein präziser Schwertkämpfer, ein Fan von Fernangriffen oder ein Geschwindigkeitsliebhaber ist.

Ein Highlight sind die Bosskämpfe, die Spieler mit einer Mischung aus Luftmanövern, getimten Kontern und gnadenlosen Angriffen herausfordern. Der Kampf gegen einen riesigen Drachen wurde von Bing als einer seiner persönlichen Favoriten beschrieben, also ein großartiges visuelles Spektakel.

MediaMarkt gibt bis zu 60% Rabatt

Für Vorbesteller gibt es attraktive Boni. Bei Amazon und MediaMarkt kostet das Spiel aktuell 49,99 €. MediaMarkt bietet MyMediaMarkt-Kunden zusätzlich 20 € Rabatt – so liegt der Preis bei 29,99 €, ein Rabatt von über 60 % und das noch vor Release.

Lost Soul Aside erscheint am 29. August für PlayStation 5 und PC.