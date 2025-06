Little Nightmares Enhanced Edition erscheint zeitgleich zum Koop-Horror

Parallel zum Release von Little Nightmares 3 am 10. Oktober veröffentlichen Bandai Namco und Engine Software die Little Nightmares Enhanced Edition für PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 und PC (Steam, Microsoft Store). Wer die digitale Version von Little Nightmares 3 für PS5, Xbox oder PC vorbestellt, erhält sofortigen Vorabzugang zur neuen Version.

Mit der Enhanced Edition erlebt ihr das erste Abenteuer von Six so intensiv wie nie zuvor. Das Spiel erscheint erstmals in 4K-Auflösung bei 60 FPS und lässt euch zwischen einem Qualitäts- und einem Leistungsmodus wählen. Letzterer sorgt für ein besonders flüssiges Spielerlebnis, während der Qualitätsmodus visuelle Highlights wie RTX-Reflexionen, detaillierte Wassereffekte, Partikelsysteme und volumetrisches Licht zur Geltung bringt.

Darüber hinaus wurde die Spielbarkeit insgesamt optimiert. Kleine Verbesserungen bei Steuerung und Spielkomfort machen die Reise durch die Maw noch packender – und gruseliger.

Ein dunkles Märchen für Erwachsene

In Little Nightmares Enhanced Edition übernehmt ihr erneut die Kontrolle über Six, ein kleines Kind, das in einem albtraumhaften Metallkoloss gefangen ist. Umgeben von monströsen Erwachsenen – den sogenannten Residents – müsst ihr schleichen, rätseln und fliehen, um der Hölle zu entkommen.

Schon der Einstieg ins Spiel ist beklemmend: Six erwacht mit nichts als einem Feuerzeug in einem dunklen Raum. Keine Erinnerung, keine Hinweise – nur die instinktive Angst, entdeckt zu werden. Mit Geschick und Kreativität bahnt ihr euch einen Weg durch Schränke, Lüftungsschächte und andere kinderfreundliche Pfade.

Doch Vorsicht: Die Residents wittern jede Bewegung. Wer zu laut ist, riskiert, verfolgt und verschlungen zu werden. Manche Situationen erfordern sogar die Flucht in letzter Sekunde – etwa wenn ein Gegner euch direkt entdeckt hat.

Wer die ursprüngliche Version bereits kennt, darf sich auf ein atmosphärisch noch dichteres Erlebnis freuen. Beachten sollte man allerdings, dass sich Spielstände nicht übertragen lassen. Die Enhanced Edition funktioniert vollständig eigenständig.

Ein gelungener Appetizer für Little Nightmares 3

Mit dem zeitgleichen Release zur Fortsetzung und der Möglichkeit, das Remaster schon vorher zu spielen, baut Bandai Namco geschickt Spannung auf. Wer den ersten Teil noch nicht kennt – oder ihn in neuem Glanz erleben will –, sollte sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen.