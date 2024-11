Limitierte Auflage: Steam Deck OLED jetzt in Weiß

Valve hat eine neue weiße Farbvariante für das Steam Deck OLED angekündigt, die jedoch nur in begrenzter Auflage erhältlich sein wird. Seit seiner Markteinführung Anfang 2022 war das Steam Deck nur in der schwarzen Standardfarbe verfügbar, abgesehen von einer durchsichtigen Sonderedition mit orangefarbenen Akzenten, die nur regional und in limitierter Stückzahl verkauft wurde. Um ihr Steam Deck zu individualisieren, mussten Fans bisher auf Skins und Hüllen von Drittanbietern zurückgreifen.

Die neue, limitierte weiße Version des Steam Decks OLED kommt mit einem weißen Gehäuse, grauen Knöpfen, Joysticks und Triggern. Technisch unterscheidet sich die weiße Variante nicht von der schwarzen Version, sie bietet jedoch eine exklusive weiße Tragetasche und ein Mikrofaser-Reinigungstuch. Diese limitierte Edition wird nur mit 1 TB Speicherplatz verfügbar sein und am 19. November um 0 Uhr MEZ für 719 Euro auf den Markt kommen. Das weiße Steam Deck OLED wird in allen Regionen erhältlich sein, in denen das Steam Deck bereits verfügbar ist.

Valve hat mit der durchsichtigen Sonderedition im letzten Jahr getestet, wie groß das Interesse an alternativen Farbvarianten ist, und setzt dieses Experiment mit der weißen Version fort. Die Nachfrage nach dieser limitierten Edition wird genau beobachtet, um zukünftige Farbvarianten für das Steam Deck zu evaluieren.

Das Steam Deck erfreut sich großer Beliebtheit

Das Steam Deck bleibt eines der beliebtesten Handheld-Gaming-PCs auf dem Markt, und Valve unterstützt das System weiterhin intensiv, sowohl auf Hardware- als auch auf Softwareebene. Kürzlich wurde ein großes Software-Update für Steam Deck-Nutzer veröffentlicht. Gleichzeitig arbeitet Valve im Stillen an einem Nachfolger des Handhelds. Das Unternehmen hat bestätigt, dass es auf bedeutende technologische Fortschritte in Bezug auf Chipsatzleistung und -effizienz für die nächste Generation des Steam Decks wartet. Mit AMDs Z2 Extreme-Chipsatz am Horizont könnten die gewünschten Verbesserungen für das Steam Deck 2 möglicherweise bald Realität werden.

Insgesamt zeigt Valves Engagement für das Steam Deck, dass das Unternehmen bereit ist, neue Wege zu gehen und das Benutzererlebnis ständig zu verbessern, während es gleichzeitig auf zukünftige technologische Entwicklungen vorbereitet ist.