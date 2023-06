Lies of P: Blutiges Abenteuer ab dem 19. September – Demo ab sofort verfügbar

So hast du Pinocchio noch nie gesehen! Vor 2 Jahren angekündigt erscheint das Soulslike-Spiel "Lies of P" kommenden September.

Lies of P - (C) Neowiz Games

Du konntest von Spielen wie Bloodborne, Returnal, Nioh, Code Vein und Co nicht genug bekommen? Dann wirst du das von Bloodborne-inspirierte Soulslike-Spiel von Neowiz Games, Lies of P, wohl interessant finden. Beim Summer Games Fest wurde das Release-Datum enthüllt: Es erscheint am 19. September 2023 für Windows PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One. Mit Early Access bereits drei Tage früher.

Doch das ist noch nicht alles! Die Entwickler von Lies of P haben außerdem eine Demo veröffentlicht, die du ab sofort spielen kannst. Diese Demo ist kein kleiner Vorgeschmack, sondern bietet dir mehrere Stunden an Inhalten, um einen ersten Eindruck vom finalen Spiel zu erhalten. Du kannst gegen epische Bossgegner antreten, verschiedene Waffen ausprobieren und einen Blick auf das Weapon Assemble-System werfen.

WERBUNG

Lies of P: Was passiert im Spiel?

Es ist von der Geschichte von Pinocchio inspiriert und spielt in der von Marionetten bevölkerten Stadt Krat. Du schlüpfst in die Rolle von P, der eine Mission hat: Er möchte Gepetto finden, um selbst ein Mensch zu werden. Als Soulslike-Spiel erwartet dich intensives, temporeiches Gameplay, knallharte Bosskämpfe und Momente des Frusts, wenn du kurz vor dem nächsten Speicherpunkt all deine kostbaren Ressourcen verlierst. Alles in allem: ein herausforderndes Spielerlebnis, das sich Soulslike-Fans nicht entgehen lassen sollten.

Obwohl Lies of P stark von Pinocchio inspiriert ist, lässt bereits ein Blick auf den Trailer erkennen, dass auch Bloodborne einen klaren Einfluss auf das Spiel hatte. Tatsächlich hat sich der Game-Direktor Choi Ji-Won öffentlich dazu bekannt, ein großer Fan des Titels zu sein. Als das Spiel zum ersten Mal enthüllt wurde und Vergleiche zu Bloodborne gezogen wurden, fühlte sich das Team von Neowiz Games “sehr geehrt”. Wenn sie es schaffen, auch nur ansatzweise das Spielerlebnis von Bloodborne einzufangen, können sie zu Recht stolz auf sich sein. Immerhin scheint ein “Bloodborne 2” aussichtslos, daher könnte dieses Spiel durchaus interessant werden.

Lies of P kann ab sofort vorbestellt werden

Diejenigen, die sich die digitale Standard-Edition vorbestellen, erhalten das bezaubernde “Mischievous Puppet’s Set”-Outfit. Aber das ist noch nicht alles! Wenn du dich für die Deluxe-Edition entscheidest, erhältst du zusätzlich das atemberaubende “Great Venigni’s Set”-Outfit und eine einzigartige Maske. Außerdem darfst du drei Tage früher in das Spiel eintauchen, dank “Early Access”!

Die exklusive SteelBook-Sammlerbox erinnert an ein prächtiges Buch und wird zusammen mit einem wunderschönen 92-seitigen Artbook präsentiert. Als Bonus für die digitale Version erhältst du den Original-Soundtrack und das einzigartige “The Great Venigni’s Set”-Outfit, das du während des Festivals tragen kannst. Natürlich ist auch eine physische Standardausgabe erhältlich, für alle, die gerne eine greifbare Version besitzen möchten.

Lies of P erscheint am 19. September 2023.