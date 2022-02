Lara Croft: Statue in London enthüllt – “Tomb Raider Experience” kommt

So sieht die Lara Croft Statue aus! - Quelle: Square Enix

Nach der Ankündigung der neuen Tomb Raider: The LIVE Experience enthüllt Little Lion Entertainment heute in Zusammenarbeit mit Paramount Pictures und Crystal Dynamics eine brandneue Statue der berühmten Archäologin und Abenteurerin Lara Croft.

Die überlebensgroße Figur von Lara Croft basiert auf 25 Jahren Tomb Raider-Geschichte – vom ersten Tomb Raider (1996) bis zur neusten Verkörperung der Kultheldin in der Survivor-Trilogie (2013-2018).

Die Statue ist beeindruckende 2,75m groß und wurde in London in Zusammenarbeit mit Crystal Dynamics im Stil eines Sandsteinreliefs modelliert, um den Look und die Atmosphäre der neuen Attraktion zu reflektieren. Die Skulptur wird am Eingang der Tomb Raider: The LIVE Experience in Stables Market im Zentrum von Camden aufgebaut, sobald die Attraktion im April eröffnet.

Tom Lionetti-Maguire, CEO & Gründer von Little Lion Entertainment Limited sagt: „Wir freuen uns ungemein, heute einen brandneuen Look für Lara zu enthüllen, der speziell für Tomb Raider: The LIVE Experience entworfen wurde. Mehrere ikonische Elemente sind in das Design der Statue eingeflossen, wie ihr geflochtenes Haar und die Zwillingspistolenhalfter, und sie repräsentiert ihren Überlebensinstinkt und ihr beeindruckendes Selbstbewusstsein mit einem starken Gesichtsausdruck.“

Dallas Dickinson, Franchise General Manager für Tomb Raider bei Crystal Dynamics fügt hinzu: „Wir hoffen, dass Lara Croft, die selbstsicher am Eingang der Attraktion steht, andere inspiriert, ihren Abenteuergeist auszuleben, wenn sie sich der LIVE Experience stellen.“

Tomb Raider: The LIVE Experience entführt Teams aus acht Abenteurern auf eine Reise mit Lara Croft, auf der sie nach einem mächtigen Artefakt suchen, der in die Hände eines gefährlichen Feindes gefallen ist. Während der adrenalingetriebenen Attraktion müssen die Teams von einem sinkenden Schiff flüchten, den Dschungel von Costa Rica erkunden, ein uraltes Grab entdecken, Umgebungsrätsel lösen und den Kampf gegen einen geheimen Orden gewinnen. All dies geschieht vor einer Kulisse mit wunderschönen Landschaften und Charakteren aus der Tomb Raider-Reihe, die von Schauspieler*innen zum Leben erweckt werden.

Tickets für Tomb Raider: The LIVE Experience gibt es ab £66 pro Person und kann hier erworben werden: www.tombraiderlive.co.uk

Quelle: Pressemitteilung