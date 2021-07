Krypto-Mining mit Diebstahl: Fast 4000 PS4-Konsolen beschlagnahmt!

Sony PlayStation 4 (PS4) - (C) Sony Interactive Entertainment

Winnyzja, Ukraine – Krypto-Mining im großen Stil, aber keine Stromrechnung bezahlt. Wie der Sicherheitsdienst der Ukraine berichtet, wurde eine Krypto-Mining-Farm gesprengt und 5000 (!) Hardware-Teile beschlagnahmt – darunter unfassbare 3.800 PS4-Konsolen von Sony. Die Behörden veröffentlichen Bilder, die die tausenden Konsolen bei der Arbeit um das schürfen von Bitcoin und Co zeigen.

Aufgeflogen ist die Lagerhalle mit den vielen PS4-Konsolen da illegal Strom aus dem Netz einer nahe gelegenen Stadt Winnyzja bezogen wurde. Zu den 3.800 PlayStation 4-Konsolen von Sony gesellten sich weitere 500 Grafikkarten und 50 Prozessoren.

Die Nachricht fällt mit den jüngsten PS4-Mangel in Europa zusammen. Während Covid-19 und „männliche-Geschlechtsteile-zeichnende Schiffskapitäne“ dazu beigetragen haben, dass ein Mangel an Gütern aus Fernost entstanden ist, zeigt sich auch das Krypto-Miner Videospiele-Konsolen für das Mining nutzen.

PS4 für Krypto-Mining?

Die illegale Kryto-Farm, die von Personen aus Kiew und Winnyzja gegründet wurde, wurde in einer ehemaligen Lagerhalle eingerichtet. Der Strombedarf ist laut den Behörden pro Monat so hoch, dass ein Schaden zwischen 5 und 7 Millionen UAH (155.000 bis 215.000 Euro) entstanden ist. Gleichzeitig könnte der illegale Stromentzug zu globaleren Folgen führen – ganze Stadtteile von Winnyzja könnten ohne Strom bleiben, wie die Behörden in ihrem Bericht schreiben.

PlayStation 4-Konsolen sind nicht gerade das, was man in den letzten Jahren bei Krypto-Mining-Farmen gesehen hat.

Speicher ist eines der wichtigsten Dinge beim Mining von Kryptowährungen, genauer gesagt Speicherbandbreite. Die besten Grafikkarten für das Mining haben alle große Speichermengen mit guter Bandbreite. Obwohl die ukrainischen Miner PS4-Konsolen für das Mining verwendeten, ist dies sicherlich nicht der effizienteste Weg, Kryptowährungen abzubauen. Doch es funktioniert: Mit den 8 GB GDDR5 ist man in der Lage, die Konsole mit 5,5 Gbit/s takten. Mit dem 256-Bit-Bus beträgt die Bandbreite des PS4-Speichers 176 Gbit / s, was die Arbeit beim Mining erledigt, aber im Vergleich zu den Top-Mining-Grafikkarten hinkt der Vergleich – doch die bekommt man eben schwerer.

Die Ineffizienz der PS4 war der Untergang der Strom-Diebe. Die zu hohen Mengen an Strom sorgten für Aufsehen bei den Behörden, und natürlich die gefälschten Strom-Zähler – um ihre Spuren zu verwischen.

Das Mining von Kryptowährungen kann auf vielen Geräten durchgeführt werden, einschließlich der PS4, aber es ist sicherlich nicht das effizienteste. Wenn man aber 3.800 PS4-Konsolen hat und seine Stromrechnung nicht bezahlt, kann man auch damit Geld verdienen. Allerdings ohne Happy End.

