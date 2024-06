Können wir bald PlayStation 3 Titel auf der PlayStation 5 spielen?

Sony könnte an einer Lösung arbeiten, um PlayStation 3 Spiele nativ auf PS5 Konsolen spielbar zu machen, wie von einem angesehenen Insider behauptet wird. Die unzureichende Abwärtskompatibilität der PlayStation 5 war ein beständiger Kritikpunkt, da die meisten Spiele früherer PlayStation-Generationen (außer der PS4) nicht auf ihr spielbar sind. Sollte das Gerücht stimmen, können sich Spieler darauf freuen nun auch ältere Games auf der aktuellen Konsolengeneration zu zocken.

Obwohl Sony manchmal ältere PlayStation-Spiele zum PS Plus Premium Classics-Katalog hinzufügt, lässt die Abwärtskompatibilität der PS5 zu wünschen übrig. Die meisten PS1-, PS2-, PS3-, PSP- und PS Vita-Spiele sind nicht auf modernen PlayStation-Plattformen spielbar. Diese klassischen Spiele sind nur digital verfügbar und können daher nicht per CD in der PlayStation 5 eingelegt werden. Außerdem müssen die Spieler bei PS3-Spielen ständig mit dem Internet verbunden sein, um sie auf der PS5 spielen zu können, da sie nur über Cloud-Streaming verfügbar sind.

PlayStation-Besitzer könnten bald die Möglichkeit haben, PS3-Spiele auf der PS5 ohne Cloud-Streaming zu spielen. Der glaubwürdige Insider Shpeshal_Nick behauptete im XboxEra-Podcast, dass Sony plane, PS3-Spiele nativ auf der PS5 spielbar zu machen. Laut seinen Quellen arbeitet Sony an einer “ausgewählten PlayStation 3-Abwärtskompatibilität für die PS5.” Dies bedeutet, dass Sony einige PS3-Titel individuell auswählen wird, um sie auf der PS5 spielbar zu machen, ähnlich wie Microsoft es mit abwärtskompatiblen Spielen auf der Xbox getan hat.

Ein Chat-Teilnehmer des Podcasts brachte die Idee auf, dass PS3-Spiele möglicherweise höhere Bildwiederholraten und Auflösungen auf der PS5 haben könnten. Shpeshal_Nick war sich jedoch über die Details nicht sicher. Viele großartige PlayStation 3-Exklusivtitel wie inFAMOUS, Metal Gear Solid 4 und Killzone 2 sind noch immer auf der 18 Jahre alten Konsole gefangen. Diese Spiele nativ auf der PS5 spielen zu können, wäre für viele PlayStation-Fans ein Traum, daher bleibt zu hoffen, dass dieses Gerücht wahr wird.