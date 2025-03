Kingdom Come: Deliverance 2 wird noch härter – Hardcore-Modus angekündigt

Mit Kingdom Come: Deliverance 2 hat Warhorse Studios ein echtes Brett abgeliefert. Bereits am ersten Tag gingen eine Million Exemplare über die Ladentheke, und innerhalb von zwei Wochen hat sich diese Zahl verdoppelt. Einer der Hauptgründe für diesen Erfolg ist die zugänglichere Spielmechanik im Vergleich zum Vorgänger. Doch genau das wird sich bald drastisch ändern. Kingdom Come: Deliverance 2 bekommt nämlich einen Hardcore-Modus. Das bedeutet: Keine Karte, kein Kompass, keine Gnade!

In einer neuen Ankündigung hat der tschechische Spieleentwickler erste Details zum kommenden Modus verraten. Die Entwickler wollen den Schwierigkeitsgrad nicht nur anziehen, sondern auch das Eintauchen in die mittelalterliche Welt noch intensiver gestalten.

Die größte Herausforderung erwartet Spieler bereits beim Reisen:

Keine Markierung der eigenen Position auf der Karte – Wer wissen will, wo er ist, muss sich an der Umgebung orientieren.

– Wer wissen will, wo er ist, muss sich an der Umgebung orientieren. Kein Kompass – Die Navigation erfolgt allein durch Sonnenstand, Wahrzeichen und Orientierungspunkte.

– Die Navigation erfolgt allein durch Sonnenstand, Wahrzeichen und Orientierungspunkte. Keine Schnellreise – Lange Märsche durch die Wildnis sind Pflicht.

Dieser Modus zwingt Spieler dazu, sich wie ein echter Reisender im Mittelalter zu fühlen – ohne moderne Hilfsmittel, nur mit Logik und Beobachtungsgabe.

Negativ-Perks: Wähle dein eigenes Leiden

Das wohl spannendste Feature sind die negativen Charaktereigenschaften, die jede Partie einzigartig machen. Spieler müssen mindestens drei von zehn Nachteilen wählen, darunter:

Rückenschmerzen – Dein Inventar ist stark begrenzt, da dein Charakter nicht viel tragen kann.

– Dein Inventar ist stark begrenzt, da dein Charakter nicht viel tragen kann. Langsames Lernen – Alle Fertigkeiten entwickeln sich spürbar langsamer.

– Alle Fertigkeiten entwickeln sich spürbar langsamer. Geächtet – Die Menschen in der Welt begegnen dir mit Misstrauen, was das soziale Gameplay erschwert.

– Die Menschen in der Welt begegnen dir mit Misstrauen, was das soziale Gameplay erschwert. Unersättlicher Hunger – Dein Charakter muss viel häufiger essen, sonst leidet seine Leistung.

Jede dieser Eigenschaften macht das Spiel nicht nur schwerer, sondern verändert auch die Spielweise und Strategie.

Warhorse Studios hat bestätigt, dass der Hardcore-Modus bereits im April in Kingdom Come: Deliverance 2 integriert wird. Damit dürfte das Spiel endgültig zur ultimativen Mittelalter-Simulation werden – und Fans der knallharten Herausforderung bekommen genau das, was sie sich wünschen. Wenn du das wirklich möchtest solltest du dir unseren Guide zum Spiel ansehen, wie du Fähigkeiten und Werte schnell steigern kannst. Immerhin wirst du dies im Hardcore-Modus viel nötiger haben, als im „normalen“ Spiel.