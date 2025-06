Japan: Switch 2 hat bereits die Gesamtverkäufe der PS5 Pro und aller Xbox Series Varianten überholt!

Die Nintendo Switch 2 ist auf dem Weg die Welt zu erobern. Sie gilt nicht nur bereits als die am sich schnellsten verkaufte Nintendo Konsole, sondern hat bereits in Kurzzeitverkäufen nicht nur die Lebenszeitverkäufe aller Xbox Series Varianten und PS5 Pro, sondern auch die Startverkaufszahlen der legendären PS2 in Japan überholt.

Nintendo Switch 2 vs. PlayStation 2

Mit 947.931 verkauften Konsolen bei Verkaufsstart legte die neue Nintendo Konsole einen Rekord hin und hat damit die damaligen Verkaufszahlen der PlayStation 2 im Land der aufgehenden Sonne überholt. Diese lagen zur selben Zeit bei 630.552 verkaufter Einheiten.

Die zweite Woche

In der zweiten Woche haben sich die Verkaufszahlen der Switch 2 natürlich gelegt, trotzdem wurde die 1 Million Marke geknackt: stolze 1.101.136 verkaufter Einheiten in Japan. Damit hat die Konsole bereits die kombinierten Lebenszeitverkäufe beider Xbox Series Konsolen (X, S und Series X Digital Edition) und die der Play Station Pro in ihrem Heimatland überholt: die Xbox Series X liegt bei 320.762, die Series S bei 337.811, die Series X Digital Edition bei 20.854 und die PS5 Pro bei 221.181.

Hier eine Auflistung der Verkaufszahlen der zweiten Verkaufswoche in Japan. Also vom 9. bis zum 16. Juni 2025:

Position Konsolenmodell verkaufte Einheiten in Japan verkaufte Einheiten Lebenszeit in Japan 1 Nintendo Switch 2 153.205 1.101.136 2 PlayStation 5 9.612 5.702.730 3 Nintendo Switch Lite 5.485 6.587.280 4 Nintendo Switch OLED 5.447 9.066.127 5 PlayStation 5 Pro 3.125 221.181 6 Nintendo Switch 2.387 20.111.932 7 PlayStation 5 Digital Edition 1.392 975.486 8 Xbox Series S 125 337.811 9 Xbox Series X 102 320.762 10 Xbox Series X Digital Edition 34 20.854 11 PlayStation 4 22 7.929.650

Xbox in Japan

Natürlich waren die Verkaufszahlen der Xbox Konsolen aus noch nie in Japan sehr hoch. Schließlich handelt es sich um ein ausländisches Produkt, welches nicht aus dem Heimatland der Videospiele stammt. Dennoch ist es beachtlich, dass die neueste Nintendo Hybridkonsole in dieser kurzen Zeitspanne so viele Einheiten an die Japaner und Japanerinnen bringen konnte.

Die PS5 könnte fallen

Es ist noch ein weiter Weg um die gesamten Verkaufszahlen der PS5 in Japan einzuholen. Diese Zahl liegt bei nicht ganz 5,7 Millionen verkaufter Einheiten, aber dafür hatte die Sony Konsole einige Jahre Vorsprung. In Anbetracht der gewaltigen Verkaufszahlen sind wir uns schon fast sicher, dass Nintendo in Sachen Verkaufszahlen die Konsole von Sony überholen wird.

