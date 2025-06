Switch 2: Dritthersteller unzufrieden mit Verkaufszahlen

Laut einem Bericht des Webportals The Game Business dürften manche Dritthersteller unzufrieden mit den Verkaufszahlen auf der kürzlich veröffentlichten Switch 2 sein. Die neue Hybridkonsole von Nintendo selbst ist freilich ein Riesenerfolg, bereits 3,5 Millionen Einheiten gingen über die Ladentheke (via Nintendo). Fans griffen Statistiken von NielsenIQ zufolge aber überwiegend zu Spielen von Nintendo, wie Mario Kart oder Zelda. In Großbritannien sollen lediglich 14 Prozent der verkauften physischen Switch 2-Spiele von anderen Publishern als Nintendo stammen.

Ein nicht namentlich genannter Entwickler habe der Website mitgeteilt, dass sich sein Spiel “unter den niedrigsten Erwartungen” verkauft hätte. Aus den USA berichtet wiederum die Marktforschungsfirma Circana, dass 62 Prozent der physischen Spiele von Nintendo kommen – allerdings mit einer wichtigen Ergänzung. Die Statistik zählt nämlich das Konsolenbundle mit Mario Kart World nicht mit. Würde man dieses einberechnen, sähe der Prozentsatz für Nintendo-eigene Titel vermutlich ähnlich aus wie bei den Briten.

Analyst Mat Piscatella spricht auf Bluesky indes von einem “deutlich besseren” Gesamtanteil der Dritthersteller verglichen mit dem Launch der ersten Switch. Das stimme zwar, sei aber kein ausgewogener Vergleich, schreibt The Game Business. Denn die Switch hat sich zum Launch im Jahr 2017 weniger verkauft als die Switch 2 und kam statt mit 13 nur mit fünf physischen Games auf den Markt.

Cyberpunk ist das erfolgreichste 3rd-Party-Game auf Switch 2

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition fährt nach den großen Nintendo-Hits die stärksten Verkaufszahlen auf Switch 2 ein. Zufall? Entwickler CD Projekt Red zählt zu den wenigen Studios, die ihr Spiel mit einer echten physischen Cartridge ins Rennen geschickt haben. Fast alle anderen Launch-Titel erschienen auf sogenannten Softwareschlüssel-Karten (Game-Key Cards). Diese beinhalten lediglich einen Download-Aktivierer und machen damit Sammlern einen Strich durch die Rechnung.

Der drittgrößte Publisher zum Launch war laut Circana SEGA. Der ehemalige Nintendo-Konkurrent ging auf Switch 2 mit Ports von Sonic X Shadow Generations, Yakuza 0: Director’s Cut und Puyo Puyo Tetris 2S an den Start. Möglicherweise hat sich auch dieses Muster negativ auf die Zahlen ausgewirkt: Zum Launch der Switch 2 gab es kaum exklusive Spiele von 3rd Parties. Immerhin Rune Factory: Guardians of Azuma von Marvelous gab es nicht bereits auf PlayStation oder Xbox – allerdings kam eine Woche vor der neuen Nintendo-Konsole bereits eine Version für die erste Switch und PC heraus.