Ist Elon Musk einer der besten Diablo 4-Spieler der Welt?

Ein vielbeschäftigter Mann dieser Elon Musk. Der reichste Mann der Welt leitet „X“ (vormals Twitter), SpaceX, Tesla und Neuralink. Nebenbei machte er noch aktiv Wahlkampf für Donald Trump, damit dieser der 47. US-Präsident wurde. Die Liste seiner Unternehmungen ist lang und scheint als hätte sein Tag nicht 24, sondern 240 Stunden. Trotzdem scheint er noch viel Zeit für Diablo 4 zu finden, wo Musk zu den TOP 20 Spielern der Welt gehört.

„The Pit“ ist ein zeitgesteuerter Dungeon in Diablo 4. Als Spieler hast du 15 Minuten Zeit, um Monster und den Endgegner zu besiegen, wobei jeder Tod die Gesamtzeit verkürzt. Ein „Endgame-Dungeon“, mit denen man stark seine eigene Ausrüstung verbessern kann. Schließt du diesen Dungeon so schnell wie möglich ab, ist das ein Zeichen, dass du in Diablo ziemlich gut bist.

Tatsächlich gibt es eine Rangliste, in der Spieler nach ihrer Pit-Abschlusszeit eingestuft werden. Und wenn man sich diese Pit-Rangliste auf helltides.com ansieht liegt Elon Musk tatsächlich auf Platz 22 (zum Zeitpunkt des Schreibens). In einer aktuellen Folge des Joe Rogan Experience-Podcasts (Folge Nr. 2223) behauptete Musk er sei in den Top 20. Das stimmte tatsächlich, denn er war auf Platz 19 zu diesem Zeitpunkt, wie dieser Tweet von gestern zeigt:

“There’s only two Americans in the top 20, and I’m one of them”

Elon Musk is ranked 19th in the world on Diablo IV pic.twitter.com/jD2PwhNLyZ

— Dexerto (@Dexerto) November 5, 2024