Hyper Scape: Futuristisches Battle Royale-Spiel von Ubisoft durchgesickert

Ubisoft

Die anhaltende Beliebtheit von Spielen wie Fortnite, PUBG und zuletzt Call of Duty: Warzone zeigt, dass Battle Royale-Spiele noch lange nicht zum Abschreiben sind. Viele Spielentwickler haben bereits ein Spiel im Shooter-Sub-Genre hervorgebracht. Nun zieht auch Ubisoft nach, wenn man einen neuen Bericht glauben will.

Leak: Ubisoft wird das neue Battle Royale-Spiel noch heute präsentieren

Laut Rod Breslau, einem angesehenen Branchenkenner, wird Ubisoft noch heute ein neues AAA-Battle Royale aus der First-Person namens Hyper Scape vorstellen . Das Spiel soll „in einer futuristischen Welt spielen“, mit einer geschlossenen Beta, die nächste Woche live geht, gefolgt von einer offenen Beta und dem vollständigen Start am 12. Juli. Es wird anscheinend zuerst auf dem PC starten. Anschließend folgen Konsolen-Versionen, später dieses Jahr. Außerdem soll es Cross-Play-Unterstützung bieten.

Wenn man Breslau glauben will, wird Ubisoft noch heute beginnen, Hyper Scape vorzustellen. Das Spiel wurde offensichtlich mit Blick auf Streamer entwickelt, wobei Ubisoft sich Notizen über die erfolgreichen Starts von Spielen wie Apex Legends und Valorant macht. Anscheinend wird Hyper Scape die Twitch-Integration einen Schritt weiter bringen als bisher, da der Twitch-Chat direkte Auswirkungen auf Ereignisse im Spiel haben kann.

Sources: Hyper Scape is a free to play BR FPS set in a futuristic virtual world for both PC and consoles with the console launch coming later this year including crossplay. Hyper Scape goes into closed beta next week with open beta and full launch of the game on July 12th pic.twitter.com/gUURbvo1N3 — Rod "4475 SR & Immortal peak" Breslau (@Slasher) June 29, 2020

Sources: Hyper Scape is being built with streamers in mind in a full partnership with Twitch with never seen levels of integration from a big game before. Twitch chat will among other things be able to directly impact the game live with game-changing events pic.twitter.com/I37UUMo8rh — Rod "4475 SR & Immortal peak" Breslau (@Slasher) June 29, 2020

Eine der vielleicht aufregendsten Informationen über Hyper Scape ist jedoch, dass das Spiel angeblich von Ubisoft Montreal entwickelt wird. Ubisoft Montreal ist eines der führenden Entwicklungsstudios des Unternehmens, das bei vielen seiner Top-Projekte die Führung übernommen hat, darunter das bevorstehende Assassin’s Creed Valhalla. In Anbetracht dessen scheint Ubisoft echte Anstrengungen zu unternehmen, um mit Hyper Scape durchzustarten.

Hyper Scape-Start wäre mit der E3 2020 zusammengefallen

Das Timing des Hyper Scape-Leaks scheint darauf hinzudeute , dass das Spiel eine überraschende Enthüllung auf der E3 2020-Pressekonferenz von Ubisoft gewesen wäre, wenn diese tatsächlich stattgefunden hätte. Nicht nur das, auch das Datum des vollständigen Starts am 12. Juli scheint darauf hinzudeuten, dass es auch bei der bevorstehenden Ubisoft Forward-Präsentation vorgestellt wird. Für die Uneingeweihten: Der E3 2020-Ersatz wird am 12. Juli stattfinden. Das Event wird also mit dem Start von Hyper Scape Battle Royale zusammenfallen.

Vorausgesetzt, Rod Breslaus Informationen zum Ubisoft-Spiel sind korrekt, können Battle Royale-Fans damit rechnen, dass wir in wenigen Stunden mehr wissen.

Hyper Scape ist in der Entwicklung für PC und Konsolen.