Call of Duty: Warzone – Wann kommen Zombies in das Battle Royale-Spiel?

Ein Neuzugang könnte zu Call of Duty: Warzone kommen, und einige Spieler sind gespannt darauf, dass ein Fab-Favorit von den Toten aufersteht. Ein Screenshot, der via Twitter geteilt wurde, zeigt Hinweise auf Spaceland-Zombies. Aber die Spieler sind sich nicht sicher, ob es sich um Easer-Egg oder Hinweise auf zukünftige Zombie-Updates handelt.

Warzone, das kostenlose Battle Royale-Spiel in einer immer kleiner werdenden Map, wird laufend mit neuen Mechaniken und Funktionen aktualisiert. Das neueste Gerücht kommt definitiv mit einigen guten und schlechten News, je nachdem, was jeder Spieler mag.

Call of Duty: Warzone hat in den letzten Monaten verschiedene Spielmodi gesehen, von geldgefüllten Plünderungen bis zu Party-gefüllten Quads. In all diesen Spielen hat eine Call of Duty-Szenerie gefehlt: Zombies. Aus den auf Twitter veröffentlichten In-Game-Dokumenten geht hervor, dass Warzone möglicherweise einen Zombie-Modus hinzufügen möchte.

New references to zombies on the #Warzone map!

Unsure if this posted was in Farmland all along, or was recently added but this is the first we’re seeing of it!

There are also documents throughout the map that specifically refer to Spaceland zombies 👀 #CallOfDuty #Cod2020 pic.twitter.com/xGnNpDKaJJ

