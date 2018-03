Der weltweite Umsatz von Horizon: Zero Dawn hat 7,6 Millionen Einheiten geknackt und ist damit das meistverkaufte neue Erstanbieter-Franchise für PlayStation 4, gab Sony Interactive Entertainment bekannt.

Horizon: Zero Dawn wurde am 28. Februar 2017 erstmals für PlayStation 4 veröffentlicht und erhielt zahlreiche Auszeichnungen.

Kauftipp:

Horizon: Zero Dawn - Complete Edition - [PlayStation 4] bei Amazon.de für EUR 69,99 bestellen

Shawn Layden, Vorsitzender der Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios

„Wir sind unglaublich dankbar, dass Horizon: Zero Dawn und Horizon: Zero Dawn – The Frozen Wilds von so vielen Spielern so positiv aufgenommen wurden und es ist ein Beweis für die fantastische Arbeit des gesamten Teams bei Guerrilla. Die Kombination aus wunderschönen Geschichten und großartigen Charakteren mit exzellenten Gameplay-Mechaniken hat die Fans begeistert und zu diesem außergewöhnlichen Meilenstein geführt. „