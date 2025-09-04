Hollow Knight: Silksong sorgt zum Launch für Chaos auf PlayStation

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Der große Tag ist da: Hollow Knight: Silksong ist endlich weltweit gestartet. PC-, Xbox- und Nintendo-Spieler konnten direkt loslegen, doch für PlayStation-Fans gab es zum Release am 4. September 2025 eine bittere Überraschung. Stunden nach dem offiziellen Launch fehlte das Spiel noch immer im PS Store. Statt eines Kauf-Buttons gab es nur die Option, es auf die Wunschliste zu setzen.

Das sorgte für Frust, denn eigentlich war Silksong sowohl für PS4 als auch für PS5 angekündigt. Zwar tauchte das Spiel im PSN-Backend inklusive Download-Größen auf, doch freigeschaltet wurde es erst mit deutlicher Verzögerung. Inzwischen hat sich die Lage entspannt: Hollow Knight: Silksong ist nun auch im PlayStation Store verfügbar.

Weltweiter Release unter Druck

Der verzögerte PS-Start war nicht das einzige Problem. Schon kurz nach Launch brachen weltweit zahlreiche Stores unter der Nachfrage zusammen. Steam, Xbox Store, Nintendo eShop und PlayStation Network meldeten massive Ausfälle.

Tom Warren (The Verge) sprach davon, dass Silksong alle Stores „zerschmettert“ habe.

Jason Schreier witzelte, dass „der erste Boss von Silksong verdammt schwer" sei – in Anspielung auf die Serverprobleme.

Auf SteamDB.info wurden innerhalb weniger Stunden über 500.000 gleichzeitige Spieler gemeldet, deutlich mehr als beim Original.

Auch Game Pass-Abonnenten hatten Probleme: Obwohl Silksong direkt zum Start verfügbar sein sollte, funktionierte der Download zeitweise gar nicht.

Downloadgrößen auf allen Plattformen

Wer Silksong herunterladen möchte, sollte die Speichergröße seiner Konsole im Blick behalten. Die Unterschiede sind deutlich: Auf PS5 benötigt das Spiel nur rund 2,5 GB, während die PS4-Version mit 4 GB etwas größer ausfällt. Auf Xbox One und Xbox Series X/S liegt die Downloadgröße jeweils bei 8 GB. Auf der Nintendo Switch 2 werden 4 GB fällig, während die normale Switch-Version nur 2,6 GB Speicherplatz benötigt. Am PC via Steam liegt die Größe ebenfalls bei 8 GB.

Der Release von Hollow Knight: Silksong ist zweifellos ein Highlight, doch der Launch-Tag verlief alles andere als reibungslos. Serverprobleme, Kaufabbrüche und die verspätete PlayStation-Freischaltung prägten den Start. Doch jetzt, wo das Spiel auf allen Plattformen spielbar ist, können Fans endlich in die langersehnte Fortsetzung eintauchen.

