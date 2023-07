Hogwarts Legacy: Ist das Sonic the Hedgehog?

Eine Cameo oder ein Glitch?

Ein Hogwarts Legacy-Spieler hat versehentlich seinen Charakter in Sonic the Hedgehog verwandelt. Oder es sieht zumindest so aus. Das Action-Rollenspiel, gibt Harry-Potter-Fans die Möglichkeit, verschiedene Zauber zu erlernen und zu üben – von Zaubersprüchen über Tränke bis hin zum Besenfliegen gibt es eine Vielzahl von Fähigkeiten zu meistern. Die Spieler von Hogwarts Legacy können sogar Verwandlungsmagie von ihrem Verwandlungskunst-Professor erlernen.

Natürlich wollten einige Spieler noch mehr aus dem Spielerlebnis herausholen und begannen damit, Mods zu entwickeln und zu installieren, um das Spiel zu verändern oder komplett zu verändern. Einige bieten geringfügige kosmetische Verbesserungen, während andere, wie eine Hogwarts Legacy-Mod, die das (sehr emotionslose) Dialogsystem verbessert, von größerer Bedeutung sind. Ein Fan hat jedoch kürzlich entdeckt, dass die Kombination von Magie des Spiels mit einigen Mods zu unerwarteten Ergebnissen führen kann.

Sonic the Hogwarts Legacy Hog

Während einer Runde Hogwarts Legacy schaffte es ein Spieler namens pastadudde auf Reddit, seinen Charakter in eine rotierende Energiekugel zu verwandeln, die komplett aussieht wie der flitzende Igel Sonic, während er rollt. Die Verwandlung schien dauerhaft zu sein, und pastadudde konnte sich in der Welt bewegen und sogar von Nicht-Spieler-Charakteren erkannt werden, während er diese seltsame Form beibehielt.

Dies mag zunächst wie ein Zauber der Verwandlungsmagie aussehen, aber wie pastadudde erklärt, ist es nur das Ergebnis eines Versuchs, eine Ausweichrolle auszuführen, während gleichzeitig ein Emoji von einer Emote-Mod verwendet wurde. Es scheint, dass die Verwendung der Ausweichrolle während eines Emotes dazu führte, dass der Charakter in der Ausweichanimation stecken blieb, die kurzzeitig in eine Energiekugel verwandelt wird und schnell an einen neuen Ort teleportiert. Mit diesem Aussehen durchstreifte der Held von Hogwarts Legacy die Highlands als Sonic Imitator.

Dieser Unfall ist sicherlich amüsant, aber er verdeutlicht auch die Herausforderungen bei der Erstellung von Mods für große, komplexe Spiele und die Probleme, die dabei auftreten können. Es gibt viele großartige Mods, einschließlich einer Mod, die sich Hogwarts Legacy-Spieler definitiv ansehen sollten, aber die Spieler sollten auch vorsichtig sein und sicherstellen, dass sie vor dem Anwenden von Änderungen speichern.

Ein sich drehender Igel mag nicht zu den übermächtigen Builds von Hogwarts Legacy gehören, aber es macht eine Weile lang Spaß, es anzusehen. Einige Fans werden zweifellos versuchen, die Emote-Mod zu erhalten, um zu sehen, ob sie diesen Effekt replizieren können. Andere lassen sich vielleicht inspirieren, zu sehen, wie sie das Spiel auf andere Weise durcheinanderbringen und ihrem Charakter ein seltsames Aussehen verleihen können. Wie auch immer sie sich entscheiden zu spielen, Hogwarts Legacy hat offensichtlich neben Sonic noch viel mehr zu bieten, wenn sie weitere Durchläufe machen und das titelgebende Schloss und seine Umgebung erkunden.

Hogwarts Legacy ist jetzt für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar. Es wird am 14. November 2023 auch für die Nintendo Switch veröffentlicht.