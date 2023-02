Wir nähern uns dem Erscheinungstermin von Hogwarts Legacy, aber wir müssen auch über Nachteile für PC-Spieler sprechen!

Ich mag ja nicht raunzen, aber PC-Spieler zu sein und auf Hogwarts Legacy zu warten ist müßsam. Mittlerweile spielen einige PlayStation- und Xbox-Spieler auf PS5 und Xbox Series X/S das Spiel, nachdem einige Einzelhändler wohl zu früh die physische Version des Spiels ausgegeben haben. Oder ein paar Verkäufer haben sich einen Spaß gemacht. Doch das wäre nur ein Punkt, den man kritisieren kann.

PC-Spieler bekommen weniger für ihr Geld! Eine Ansage, aber warum?

Hogwarts Legacy mit exklusiven PlayStation-Inhalten

Okay, das Trankrezept ist exklusiv für PlayStation. Also auch Xbox-Spieler müssen ohne auskommen, in späterer folge auch Nintendo Switch-Spieler, irgendwann im Sommer. Eigentlich schade, denn das Felix Felicis-Trankrezept sorgt für eine Gewisse Zeit für Glück. Das haben PC-Spieler (wie auch Xbox-Spieler) nicht.

Zudem hat PlayStation auch eine exklusive Quest: Haunted Hogsmeade Shop. Diese ist ein Jahr zeitexklusiv für PS5 (und später auch PS4). Erst 2024 werden wir die Quest am PC erleben dürfen.

Gut, hier hat PlayStation fanstatisch eingekauft, immerhin ist der Hype rund um das Spiel groß, die Fanbase riesig und die nicht umsonst führt der Titel die Vorbesteller-Charts an. Chapeau an PlayStation. Schlecht für alle anderen Plattformen, auch PC.

Hogwarts Legacy am PC: Pre-Load ist nicht möglich

Die wahre “Schweinerei”. – Hat jeder PC-Spieler eine Gigabit-Leitung zur Verfügung? Nein, aber Pre-Load für die PC-Version des Open-World-Action-Rollenspiels wird es nicht geben. Eine super Funktion, um das Spiel ab Releasetag spielen zu können. PC-Spieler können das jedoch nicht. Immerhin ist das Spiel etwas mehr als 85 GB groß, wenn es erscheint. PlayStation- und Xbox-Spieler können diese Funktion bereits nutzen.

PlayStation- und Xbox-Versionen von Hogwarts Legacy starten als Mitternachtsveröffentlichung. Wenn ihr keinen Code mit “Early Access” gekauft habt, dann könnt ihr den Preload für PS5 und Xbox Series X/S am 8. Februar 2023 starten.

PS5 Preload von Hogwarts Legacy

Normale Version: 8. Februar 2023

Deluxe Version: 5. Februar 2023

Download-Größe: ca. 79,54 GB

Xbox Series X/S Preload von Hogwarts Legacy

Alle Versionen: bereits gestartet

Download-Größe Xbox Series X: ca. 76 GB

Download-Größe Xbox Series S: ca. 50 GB

PC Preload von Hogwarts Legacy

Gibt es nicht. Ätsch!?

19 Stunden später gegenüber PS5 und Xbox Series X/S

Sogar beim Early Access-Start sind PC-Spieler benachteiligt. PS5- und Xbox Series X/S-Spieler können am 7. Februar 2023 bereits ab 00:00 Uhr (MEZ) starten. PC-Spieler müssen bis 19:00 Uhr (MEZ) warten!

Der einzige Wehrmutstropfen liegt im Preis für PC-Spieler! Die Deluxe-Version von Hogwarts Legacy gibt es als Steam Key bereits ab 45,19 Euro (Preisvergleich bei idealo). Die Deluxe Edition für PS5 kostet 86,77 Euro samt Versand. Die selbe Version für Xbox Series X/S kostet 70,90 Euro samt Versand.

Hogwarts Legacy erscheint am 10. Februar 2023 für Windows PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 (PS5). PS4- und Xbox One-Version folgen am 4. April 2023. Jene der Nintendo Switch am 25. Juli 2023. Egal ob PS4, Xbox One oder Switch: es wird keine Early Access-Versionen geben.