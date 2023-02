Hogwarts Legacy: Fragen die wir bereits beantworten können

Diese Ingame Themen wissen wir bereits

Eines der meist erwarteten Games aktuell ist wohl Hogwarts Legacy und es wirft unglaublich viele Fragen auf. Denn Fans wollen wissen, was wird alles möglich sein im Zauber-Universum. Was können und dürfen sie dort Alles anstellen. Ebenso wie euch alle, juckt es auch mich bereits in den Fingern das Spiel endlich auszuprobieren. Doch diese Fragen kann ich euch bereits vorab beantworten.

Hogwarts Legacy Fragen:

Wie offen ist die Welt?

Es gibt in Hogwarts Legacy eine ganz simple Faustregel was das Erkunden der Welt angeht. Wenn ihr es sehen könnt, könnt ihr es auch erkunden. Ist man erst an dem Punkt angelangt, dass die Außenwelt erkundet werden kann, kann man zu Fuß, auf dem Reittier oder dem Besen wirklich ALLES entdecken, dass auch sichtbar ist. Wenn ihr also in der Ferne einen Turm oder eine Brücke sehen könnt. Könnt ihr dort auch hin fliegen und diesen Ort erkunden. Ob es dann Tags und Nachts Unterschiede gibt, wird noch spannend bleiben. Fairer Weise muss man sagen, dass manche Gebiete für niedrig Level Spieler definitiv den Tod bedeuten werden.

Was ist mit Innenräumen?

In der Schule selbst gibt es auch etliche Räume die man betreten und entdecken kann. Diese sind ebenso wie die Außenwelt sehr vielfältig und mannigfaltig. Hinzu kommt, dass Spieler die Möglichkeit haben, manche Räume selbst zu gestalten. Durch das Bauen von Möbeln und die Dekoration. Diese sollen nicht nur extrem detailliert sein, sondern den Spielern von Farben bis hin zur Größe von Gegenständen, vieles selbst entscheiden zu lassen. Sogar der Besen ist personalisierbar. Aber zum Besen in Hogwarts Legacy gibt es ganz eigene Fragen.

Wichtigste Fragen zum Besen in Hogwarts Legacy

Dass ihr den Besen personalisieren könnt ist ja jetzt geklärt. Wie weit das möglich ist, wird sich zeigen. Aber höchst wahrscheinlich die Farbe, das Holz, die Borsten und die Steigbügel bzw eventuelle Griffe. Das sind so meine Vermutungen. Der Besen selbst wird auch “upgradeable”. Man kann diesen also verbessern und hoch leveln. Denn der Besen hat eine eigene Energie leiste, welche durch schnelles Fliegen aber auch Fliegen in großer Höhe schneller entleert wird. Mit den Upgrades soll man dann länger, schneller und höher fliegen können, bevor man eine Pause braucht.

Wie wird das Kampfsystem aussehen?

Wenn ihr die Batman Arkham Spiele gespielt habt, werdet ihr euch vermutlich sehr wohlfühlen. Denn diese Art des Kombo Aufbaus, Bonus Momentum sammeln für einen Finishing-Move, werdet ihr auch in Hogwarts finden. Je seltener ihr Gegentreffer bekommt, umso flüssiger werdet ihr auch Gegner Horden besiegen. Hinzu kommt dass man 4 Basis Zauber auswählen kann. Durch halten der rechten Trigger Taste und eine der vier Haupttasten, “zündet” man den Zauber. Und dieser hat dann eine gewisse cooldown Zeit. Welche Zauber man wählt, hängt wiederum vom eigenen Spielstil ab. Spielt man eher offensiv, defensiv oder gar lieber mit Stealth indem man sich selbst unsichtbar macht.

Werden wir bekannte Gesichter sehen?

Es werden definitiv Namen fallen die man aus der Historie der Harry Potter Bücher und Filme kennt. Namen die man auch in den Phantastischen Tierwesen Filmen definitiv mitbekommen hat. Aber sehen, wird man nur die wenigsten bekannten Gesichter. Denn das zeitliche Setting des Spiels, macht dies aufgrund der Jahrhunderte welche dazwischen liegen, etwas unmöglich. Es gibt aber gewisse Gestalten, welche die Schule bereits seit Jahrhunderten begleiten. Und das bereits gezeigte wohl bekannteste Gesicht darunter, ist “Nearly Headless Nick” der Geist mit welchem sich die Schüler ja doch sehr gerne unterhalten. Weitere Fragen zu bekannten Figuren in Hogwarts Legacy werde ich hoffentlich noch klären können wenn ich es bekomme.

Werden wir Haustiere haben?

Vermutlich Fragen sich viele Hogwarts Legacy Fans oder besser gesagt Vorfreudige, ob sie auch ein Haustier haben werden in ihrem Zimmer. Und obwohl die Trailer immer wieder die bekannten Haustiere der Schüler zeigt, so gibt es dazu keine Bestätigung. Aber was definitiv vorhanden ist, ist ein eigener Streichelzoo. Denn man muss sich um Tierwesen kümmern. Wie in einem riesigen Wildtier Reservat muss man dort die Tierwesen besuchen, füttern, pflegen und auch dieses Reservat aufbauen. Nicht nur um der Tiere willen, sondern weil diese Tierwesen auch Materialien liefern wenn sie glücklich und gesund sind. Achtet also gut auf eure Tierchen.

Crafting Menü und Handwerk

Hierzu möchte ich noch eine Info geben, wo ich gerade von Materialien schrieb. Ein erster Blick auf Craftig und Handwerk zeigt in diesem Spiel etwas, dass ich so nur selten gesehen habe. Bauen oder auch erschaffen von Gegenständen passiert nicht in einem Menüscreen. Ihr kennt das. Ihr wollt in einem Spiel etwas bauen und dafür öffnet sich ein eigenes Menü und plötzlich ist besagter Gegenstand in eurem Inventar. Hier aber sieht man den eigenen Charakter tatsächlich diesen Gegenstand zaubern. Was aus meiner Sicht dem Ganzen einen gewissen Charme gibt. Zumindest was ich in diesem Clip sah.

Hogwarts Legacy Fragen – Wird es verschiedene Enden geben?

Eine sehr interessante Spielmechanik, welche aber viel zu selten in Games wirklich verwendet wird, ist die Macht der Entscheidung. Dass Entscheidungen der Spieler tatsächlich Konsequenzen auf den Spielverlauf oder sogar das Ende des Games haben. Und ja, das wird in Hogwarts Legacy passieren. Oder besser gesagt welchen Personen ihr helft und welche Quests ihr abschließt, wird Auswirkungen auf die Welt haben in der ihr euch bewegt. Es wird auch vermutet (allerdings wirklich nur vermutet) dass dies sich auch auf das Ende des Spiels auswirken wird.

Wie viel Spielzeit bringt das Spiel mit?

Das ist eine der Fragen zu Hogwarts Legacy, die man so oder so beantworten kann. Denn Fakt ist, dass die Hauptstory des Spiels, in etwa 35 Spielstunden in Anspruch nimmt. Und damit durchaus in den guten mittleren Bereich von Adventure Games fällt. Dabei handelt es sich aber um die ausschließlichen Quests der primären Geschichte. Wenn ihr, so wie ich, allerdings alle Nebenquests und Erkundungstouren vor habt. Wird diese Zeit um diesen Faktor X verlängert. Dieser ist aber individuell und nicht abschätzbar.

Wird Hogwarts Legacy vielleicht bomben wie einst Cyberpunk?

Vielleicht hat euch diese Frage auch schon die ein oder andere unruhige Minute gekostet. Da der Hype zu dem Spiel bereits so hoch ist. Und wir Alle uns schon Mal die Finger böse verbrannt haben. Ja, ich spreche von dir CD Projekt Red. Was wenn Hogwarts Legacy genau so eine herbe Enttäuschung wird, wie Cyberpunk? Und da kann man, meine ich, bereits Entwarnung geben. Die letzten neuen Trailer und Gameplay Demos, waren erfrischend ehrlich und haben nicht übertrieben. Es wurde nie versprochen dass man “das Rad neu erfinden würde” mit diesem Spiel. Sondern ein Abenteuer wurde versprochen und nach diesen Videos, wird man dieses auch bekommen. Jetzt muss nur noch das Erlebnis selbst passen.